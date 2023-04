La scuola nursery al centro della città moderna

Mi capita di scambiare rapidamente con una studiosa di cose urbane qualche opinione sul tema Spazio Pubblico Scolastico o più specificamente «Piazza Scolastica» come dicono gli Autori di un libro di recente pubblicazione. La mia idea è che non si tenga mai conto a sufficienza del ruolo assolutamente centrale che ha la scuola come istituzione, luogo di memoria e trasmissione di cultura, riferimento fisico-monumentale collettivo, nel definire l'idea stessa di città o se vogliamo di quartiere come da un secolo circa a questa parte. E infatti poi la Piazza Scolastica viene addirittura nobilitata, secondo questo approccio progettuale, dalla assimilazione terminologico-filosofica alla Piazza, anziché al contrario considerare proprio l'ambito pubblico aperto e fruibile emanazione del suo contenuto. Ciò si deve a mio parere proprio all''idea progettuale, per esempio legata alle recenti discussioni su sicurezza mobilità dolce nuova abitabilità degli spazi, dove l'affaccio degli edifici e complessi dedicati all'istruzione deve essere recuperato e valorizzato rispetto alla carreggiata-parcheggio abusivo a cui si era recentemente ridotto. Questa nobilitazione promozione a piazza e spazio pubblico qualificato e di valore ambientale-sociale urbano ha certamente finalità condivisibili, ma finisce per non cogliere il punto che potrebbe avere tanto senso in più.

Quando la nascente sociologia urbana della metropoli industriale inizia a studiare l'urbanizzazione delle comunità contadine inizia a definirsi il concetto di Villaggio Urbano come adattamento di un non luogo comunitario alle dinamiche familiari, di relazione, o anche di conflitto dell'ambiente originario rurale. Ma, come arriverà a scoprire il newyorchese Clarence Perry in trasferta nella ribollente Chicago, essendo il villaggio rurale privo di una vera e propria piazza di valore analogo a quella urbana civica o religiosa o monumentale composita, la microsocietà locale spontaneamente inizia a scavarsene una propria inedita con caratteri non ancora spaziali: il complesso scolastico verso cui una certa massa-distanza di abitanti converge a cercare identità articolate. Naturalmente nessuno si mette consapevolmente o meno a progettare una «Piazza Scolastica» come verrà poi chiamata, ma semplicemente soddisfa via via un bisogno di servizi spostandosi da casa: istruire i figli innanzitutto, partecipare come familiari al medesimo processo culturale e formativo, associarsi ad altre famiglie e individui nelle attività complementari sociali, politiche, di tempo libero, che via via si riesce a organizzare nel complesso scolastico. La cui «Piazza» vera e propria composta di campo giochi interno e carreggiate e verde urbano di riferimento è solo appendice tecnica.

E infatti quando Clarence Perry evoluto in sociologo-urbanista teorizza in modo compiuto la scuola continua ad essere nodo tematico, centro del raggio di azione-attrazione della Unità di Vicinato, ma non certo spazio simbolicamente analogo a quello complementare della chiesa o delle istituzioni civiche. Perché evidentemente si ritiene la funzione stessa della scuola già riassuntiva di quel ruolo smaterializzato (che infatti come abbiamo imparato poi funziona anche da piazza elettronica in DAD). Ma non se ne perde in nessun modo il valore di piazza reale-virtuale dove convergono aspettative di cittadinanza variegate e del tutto diverse nella loro spontaneità e novità da quelle della piazza urbana storica civico-religiosa. Ed è anche interessante che proprio quel fattore dato per scontato da Perry, per cui lo spazio inizia ad essere definito dal raggio di circa mezzo chilometro su cui sono disponibili a spostarsi gli utenti, poi non lo sia più per gli architetti che «perfezioneranno il progetto» inventandosi nuove centralità tutte loro, prive però della carica culturale e civica iniziale. Esattamente l'approccio da progettisti che ritenevo parziale e un po' riduttivo da cui è partita questa nota. L'idea di Scuola Vivaio di Cittadinanza merita qualcosa di meglio dell'assimilazione a uno spazio pubblico pedonale più o meno monumentalizzato.

Vedi anche: Antonella Bruzzese, «Una Piazza per Ogni Scuola», Commento al libro di P. Pileri, C. Renzoni e P. Savoldi, Città Bene Comune 22 aprile 2023