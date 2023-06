La società (e la città) che secondo i neoliberali non esiste

Foto F.Bottini

«Credo che si debba ritenere finito quel periodo in cui a tanti bambini e adulti si è fatto credere che quando c'è un problema è compito del governo affrontarlo. Oppure che quando c'è un problema il governo mi sosterrà per risolverlo. Non ho la casa e la pubblica amministrazione mi deve dare alloggio. Si delegano i problemi alla società: ma cos'è la società? La società non esiste, esistono singole donne e uomini, esistono famiglie, e nessun governo può far nulla se le persone non pensano a sé stesse». Così la Lady di Ferro, Margaret Thatcher, nella famosa intervista rilasciata alla rivista femminile britannica Woman's Own nel 1987, riassumeva con linguaggio divulgativo e sbrigativo da casalinga, per il suo immaginario popolo di travet sciampiste disperate e nerd visionari, quello che doveva essere il senso comune neoliberale, e che già da qualche lustro si faceva strada sia tra i vertici delle classi dirigenti che dentro la stessa società di cui si negava l'esistenza.

Da un punto di vista urbano il tutto si potrebbe riassumere più o meno: casa tua arriva fin dove comincia la casa di un altro, lo spazio pubblico e condiviso è solo una invenzione strampalata di qualche fumoso filosofo e dura anche meno del tempo che si impiega a nominarlo. Del resto lo schema di «agrimensione urbana» della mega-lottizzazione a griglia ortogonale nella sua forma più semplice originaria ci racconta più o meno questo: spazi costruiti per le attività stabili, intervallati a quelli dei flussi per spostarsi da uno all'altro. Che naturalmente in quella forma primigenia che ci raccontano come origine, del campo militare tutto di proprietà di chi comanda e sottoposto a una gerarchia assoluta, il problema del pubblico-privato o individuale-collettivo non se lo pone neppure di striscio. Come non se lo pongono affatto le altre forme originarie un filo meno geometriche della città (di solito solo perché inerpicate tatticamente in qualche posto intricato di suo), come il monastero o il castello. Che sia la divinità o il principe o l'autorità guerriera delegata (più tardi quella coloniale) ci penseranno i simboli stessi del potere assoluto a decidere quella ripartizione che oggi chiamiamo spazio pubblico-spazio privato, in genere corrisponde a quanto è edificato-delimitato e quanto è aperto-scoperto. Ma quando si dichiara che «la società non esiste» e solo individui e famiglie pensano a sé stessi dentro quel ginepraio le cose cambiano.

E la «nazione di proprietari» ideale di qualunque destra mercatista inizia ad assomigliare pericolosamente al suburbio sterminato di William Levitt dove come diceva lui stesso chi possiede una casa con giardino circondato da uno steccato non può essere comunista perché non ha tempo di mettersi troppi grilli strani per la testa. Magarti intento alle pratiche imbiancatorie e mistiche metti la cera-togli la cera dei piloncini bianchi di confine col vicino, non penserà che per trovare qualcosa di simile a uno spazio pubblico, condiviso, senza il rischio di invadere casa altrui appena esce dalla propria non dotato di automobile, deve andare al parcheggio del centro commerciale che hanno travestito da piazza per l'occasione. Oppure al parco nazionale dove fanno il campeggio estivo i ragazzini per introiettare valori misteriosi di socialità e amicizia nella natura.

Cosa che fa a cazzotti col fatto che la società non esiste, ma non ditelo ai neoliberali che entrano in crisi esistenziale e vi denunciano per comunismo virtuale. Diversa naturalmente la prospettiva se, uscendo da certe ideologie fanatiche integraliste senza entrare in altre radicalmente antagoniste, proviamo a leggere in modo laico la medesima agrimensione urbana della scacchiera: non divisione religiosa tra parcelle di una merce (il terreno edificabile) sul libero mercato, di cui una parte viene tenuta disponibile ai flussi (di solito occupata dal diritto proprietario più forte dei veicoli), ma lottizzata tra luoghi che consentono esistenza individuale-familiare, e altri dove la relazione si allarga all'uso comune, condiviso, cooperativo. Neoliberali fanatici e vendicativi consentendo anche se così si finisce per «deprimere il mercato». Che se lo tirino su con le sue bancarelle in un altro posto insomma.

