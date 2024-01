Le città ideali del paternalismo postindustriale

Ci sono utopie e utopie. Tutte legittime per carità. Ma qualcuna troppo somigliante alle cosiddette «visioni» da sempre di moda tra gli uomini di potere. Di sicuro alla seconda categoria appartengono le Città Ideali del Paternalismo Industriale, che partendo nel XIX secolo dalla Nuova Armonia dell'imprenditore tessile e riformista sociale Robert Owen (quella certo un'Utopia Doc coi controfiocchi) ne scaricavano di parecchio la carica ideale progressista arricchendone al contrario le qualità architettoniche, in parte ambientali e di qualità della vita. I nomi sono abbastanza noti: Saltaire voluta dall'industriale tessile laniero Titus Salt; Bournville del cioccolataio Cadbury; Port Sunlight costruita dai fratelli Lever attorno alle fabbriche dell'omonimo sapone da bucato, e tanti altri piccoli o grandi esperimenti di integrazione tra attività produttive, lavoro e territorio. Quello fu il riferimento spaziale di partenza per il riformista fabiano Ebenezer Howard, che prendendo a prestito da Chicago dove aveva abitato da migrante il termine Città Giardino confezionò il suo progetto di quartieri suburbani gestiti in cooperativa indivisa. In realtà a Howard delle città e dei giardini interessava relativamente poco concentrato com'era sul problema dell'alloggio e dell'autogestione operaia, ma sul paternalismo industriale finì per inciampare e scivolare.

Perché l'opinione pubblica prevalente, quella che determina le decisioni politiche, immediatamente lo portò in trionfo, a patto che al suo vero progetto rinunciasse: ti facciamo la città e anche il giardino purché tu rinunci alla riforma sociale che ne sarebbe l'obiettivo. Incominciava così il secolo del suburbio e del decentramento produttivo, quando lo stesso Sogno Americano da idea democratico-liberale di esistenza individuale e sociale al tempo stesso, si riconvertiva nel possesso di una villetta, di un prato dietro lo steccato, e poi di un'auto parcheggiata fuori dal cancelletto. Niente di male in sé, non fosse per il totale tradimento delle intenzioni iniziali, non fosse per l'ennesima confusione dei mezzi coi fini, tanto cara ai conservatori di ogni tempo.

E viene da ripensare alle tante volte in cui si è ripetuto meccanicamente il medesimo schema, leggendo le recentissime cronache della «New Town Sognando la California» finanziata da una cordata di imprenditori tecnologici di punta della Silicon Valley, a partire dalla già avvenuta acquisizione dei terreni: poco meno di un terzo della superficie del Comune di Milano, per fare un paragone, destinati alla realizzazione di alloggi per una popolazione che potrebbe raggiungere i 400.000 abitanti. Il progetto di massima presentato, nella contea di Solana, regione urbana di San Francisco, è affidato all'urbanista Gabriel Metcalf, figura molto accattivante di «avvocato del popolo urbano» noto per aver animato da tre lustri il centro studi SPUR - San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association, con all'attivo moltissimi progetti di mobilità condivisa, microurbanistica tattica, abitazioni economiche. Nel segno dell'equità, della decrescita, della partecipazione, della sostenibilità. Ricorda molto, in fondo, il Raymond Unwin socialista fabiano che immediatamente si associò a Ebenezer Howard per il progetto tecnico della Città Giardino primigenia di Letchworth all'alba del XX secolo. Sul resto delle considerazioni parallele avremo certo modo di tornare in occasione dei futuri sviluppi della Città Ideale California Forever.

