Le corporazioni degli architetti naturali o artificiali

Immagine Humphry Repton 1806

Le corporazioni in Italia fanno parte non solo della storia nazionale ma addirittura del codice genetico della nostra convivenza civile. Impossibile provare a riflettere non superficialmente su qualunque aspetto della cronaca senza introdurre la componente fondamentale corporativa dentro il bilancio di qualunque conclusione per quanto provvisoria ed effimera. Inclusa quella apparentemente altissima ed esistenziale sullo scontro tra natura e artificio nei destini dell'umanità. Che oggi si combatte guerra frontale nella cura e progetto di verde alberi paesaggio parchi giardini. E quindi (almeno a parole) cambiamento climatico, scomparsa o meno della civiltà umana, livellamento a zero della qualità della vita. Cosucce del genere. Tutte determinate da dove e come si piantano gli alberi, come si potano, come si organizzano manutenzione e programmazione: c'è sempre un noi contro voi che si autoproclama natura contro artificio materia viva e vegeta contro materia morta e inerte. Ideologicamente parlando. Ma a ben vedere invece del bene contro il male essendo in Italia finisce che si stanno scontrando le solite corporazioni di culture e interessi. Colpa della storia locale, che per lungo tempo non ha ammesso la figura del cosiddetto Landscape Architect, né nella formazione superiore né in sostanza nelle pratiche tecnico amministrative indotte da leggi, istituzioni, studi professionali e uffici pubblici.

Oggi almeno formalmente si sarebbe riparato al torto reintroducendo percorsi di studi e qualifiche di «landscape architecture» così come variamente la si intende nel mondo, ma ci vorrà perlomeno del tempo, magari parecchio tempo e fatica, perché a quella forma esteriore corrisponda anche una sostanza operativa e culturale. In effetti ha stupito un po' anche me la lettura di una raccolta di saggi sul tema Arte dei Giardini Architettura del Paesaggio, scritti da un gigante di quell'ambito di pensiero, l'inglese Humphry Repton, a cavallo tra fine '700 e primo '800. Perché ancora nell'epoca di gran voga nel mondo del giardino formale all'italiana e relativi professionisti, qualcuno già sta parlando d'altro, e parlandone autorevolmente: il territorio della rivoluzione e della città industriale (che in Gran Bretagna, non certo in Italia, sta conquistando il mondo) non sa più che farsene di quelle forme graziosamente geometriche dell'artificio di giardinaggio, la moda moderna vuole altro, più complesso, articolato, ergonomico, magari a distinguere ma mescolare in nuovi equilibri la natura e la città stessa. In realtà il progettista dei grandi giardini della nobiltà inglese, delle ville e tenute agricole annesse, ci dice alla lettera trattarsi di «evoluzioni della moda» e del gusto collettivo, ma se osserviamo meglio le sue riflessioni notiamo ben altro.

Notiamo già all'alba del XIX secolo la vera e propria nascita del Landscape Architect così come si affermerà oltre oceano due o tre generazioni dopo grazie al successo di Frederick Law Olmsted Sr., e poi col figlio erede Frederick Law Olmsted Jr. andrà a comporre quella cultura urbanistica, dal progetto pilota del sobborgo Forest Hills Garden in su. Mentre il giardiniere italiano che non vuole sganciarsi dal mondo tradizionale pre industriale starà a curare le sue siepi geometriche scivolando lentamente verso la cultura dell'agronomo che si occupa delle campagne vere e proprie un po' più lontane dalla magione padronale. E l'architetto che costruisce quella villa e ne cura arredi e decorazioni scivolerà lentamente verso la nuova figura rampante dell'ingegnere industriale, e la centralità della materia inerte rispetto a quella viva. Ci manca proprio, quel complesso percorso di composizione all'alba della rivoluzione industriale, da Humphry Repton attraverso Frederick Law Olmsted, a una urbanistica che già nei suoi tratti fondativi moderni non schifi di fatto l'elemento naturale salvo trovargli volta per volta qualche enclave esclusiva recintata coi suoi retini funzionali. Se non altro, volendo proprio proseguire nella nostra «tradizione corporativa naturale» costruendo un filone né di architetti né di agronomi, ma di professionisti in grado di concepire artificio fatto di natura. Ti pare poco.

La Città Conquistatrice – Central Park