Milano: benvenuti al Muck Raking Terzo Millennio

Foto di Fabrizio Bottini

Quello che sta succedendo in questi giorni a Milano, o meglio alla Narrazione del Modello Milano, ricorda parecchio ciò che accadeva a Chicago più di un secolo fa, ancor prima che Al Capone provasse a mangiarsela senza troppe chiacchiere e distintivi. Facciamo quindi tre passi indietro nel tempo prima di quello in avanti: Chicago 1906 dunque. Come tutti i classici ben riusciti il romanzo realista «The Jungle» di Upton Sinclair ha dal 1906 della pubblicazione ancora un posto fisso sugli scaffali di librerie biblioteche e Billy Ikea casalinghi. Magari accanto a qualche spezzone della saga dei Rougon-Macquart di Émile Zola, romanzi che stanno alla Parigi sconvolta dal prefetto Haussmann e dal suo architetto Alphand più o meno come il lavoro di Sinclair sta alla Chicago rampante che risorge come una terribile vendicativa Fenice dalle ceneri dell'incendio che aveva raso al suolo la Garden City di metà '800.

Nel romanzo «La Giungla» il giornalista autore descrive la vita quotidiana delle famiglie di immigrati lavoratori nei grandi mattatoi di Chicago, all'epoca terminale ferroviario e industriale per le mandrie delle praterie dell'Ovest caricate in stazioni dal nome mitologico come Dodge City. Problemi del lavoro insicuro e anti-igienico, delle pessime condizioni abitative, della spietata città capitalista dove tutto è competizione l'uno contro l'altro. E non a caso la denuncia di Upton Sinclair «rastrellatore di letame» verrà colta da un prestigioso recensore come Jack London come auspicio di radicali riforme sociali se non di vera e propria rivoluzione in senso socialista.

La tecnica del «muck-raking» giornalistico di denuncia, come del resto quella analoga del realismo letterario di Zola, è di scavare dentro la cronaca e la scienza che parallelamente indaga sui medesimi fenomeni, per esporre contraddizioni. Riassumibili sostanzialmente in: 1) non è tutto oro ciò che luccica nella narrazione del progresso capitalista; 2) bisogna abbattere la sostanza deviata di questo progresso prima della sua conseguente narrazione. Ma restiamo per un istante su alcuni aspetti di quella deviazione che paiono coprire moltissime delle contraddizioni individuate: quelli urbani.

Lo sviluppo industriale locale che condiziona il mercato del lavoro, le situazioni abitative anti-igieniche dei «tenement» o dei villaggi autocostruiti di immigrati che anticipano i futuri «slum», le condizioni disumane di reparti produttivi e alloggi familiari o delle vie e vicoli degradati a fogne. Tutto ciò appunto di cui non parlava la retorica architettonico-urbanistica detta City Beautiful che proprio a Chicago aveva in corso di produzione il grande Piano di Daniel H. Burnham adottato ufficialmente nei 1909 insieme al suo slogan «non fare piccoli progetti ma pensa in grande perché solo così riuscirai a rimescolare il sangue nelle vene delle persone». Cosa accade in realtà?

Accade in realtà che quello stesso Chicago Plan 1909 comincia ad esprimere direttamente o indirettamente il medesimo processo di riforma sociale e urbana tutto interno al capitalismo che Sinclair e altri auspicavano nelle loro denunce, anche considerandolo piuttosto improbabile. Certo nessuno ribalta tutto dichiara di voler di nuovo incendiare la città e trasformarla nella New Harmony dell'ambiente e del lavoro sognata da Robert Owen, magari nella versione suburbana delle «Fields Factories Workshops» anarchico-cooperative di Pëtr Kropotkin. Però il movimento sindacale dei lavoratori troverò spazio per contratti meno capestro e condizioni igieniche meno micidiali.

Quello per la casa alle agevolazioni per cooperative, nuovi quartieri, i primi vagiti della Neighborhood Unit che almeno a Chicago viene battezzata dal Concorso per il Lotto Tipo del 1914-1916 (presente il giovane sociologo Clarence Perry che poi riprenderà dieci anni dopo il nome a New York). E non è finita perché lo stesso Commercial Club promotore del grande Piano inventa di sana pianta la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione delle strategie cittadine, pubblicando il Sussidiario di Letture per le Scuole intitolato Municipal Economy. Curato significativamente non da un tribuno agitatore ma da un ex piazzista dai toni convincenti: Walter D. Moody, persona di ottimi rapporti coi pubblicitari e i giornalisti, che ben conosceva le inchieste e le polemiche.

Modello Chicago? Magari si può anche dire così visto che le stesse cose via via sono successe anche altrove: una accorata geniale denuncia mediatica sui toni più efficaci per l'epoca e il pubblico di riferimento (che magari modulando toni e riferimenti entra in risonanza con sensibilità molto diverse), un saldo legame realista con le fonti delle informazioni-emozioni che è in sostanza la qualità letterale e letteraria del muck-raking comunque qualificato, ed ecco costruita la narrativa alternativa di successo. Che però, come implicitamente o esplicitamente intendeva Jack London, lodando la pubblica sciacquatura della City Beautiful messa in mostra da Sinclair in «The Jungle» nel 1906, era un auspicio della rivoluzione socialista, poi certo interpretata nel contesto come stimolo a riforme tutte interne allo stato liberale, un po' di benevola filantropia, innovazioni tecnico-organizzative tali da rendere un filo meno ingiusto l'ingranaggio metropolitano.

E forse possiamo dire lo stesso dell'ormai vasta pubblicistica giornalistica di critica al Modello Milano, così come si è sedimentato almeno dagli anni '70 in poi di ricerca di un percorso di uscita dalla metropoli industriale novecentesca. Dove si mescolano il trionfo della rendita finanziaria-immobiliare, i connessi processi di espulsione sociale e impoverimento culturale oggi chiamati un po' schematicamente Gentrification per farla breve, e in generale una idea di città quasi inesistente, pura somma e mosaico di interessi particolari che dovrebbero trovare sintesi nella divina provvidenza della Mano Invisibile del Mercato.

Come di fatto da sempre ci promettono i narratori mainstream delle architetture griffate al posto delle catapecchie o dei capannoni dismessi, del finto verde pubblico altrettanto griffato e privatizzato da qualche filantropica animazione artistica, e soprattutto da una politica amministrativa il cui progressismo non appare chiarissimo neppure ai diretti interessati. Tirandosi addosso fisiologicamente il muck-racking del terzo millennio quando in assenza di utopie socialiste e sol dell'avvenire da evocare, al massimo si possono chiedere misure sbrigative: la denuncia da sociale e politica diventa facilmente giudiziaria.

Ma come già successo nelle tante città del mondo a cui pure si dice di ispirarsi per progetti pilota o politiche progressiste di qualche respiro, rastrellare il letame metropolitano e farne uscire gli inevitabili miasmi, se si sviluppa in una specie di attività sistematicamente pseudo-critica può anche riuscire a toccare le corde sensibili di qualche parte politica imprenditoriale professionale intellettuale più propensa a lavorare mainstream che a rifiutare sdegnosamente il piatto in cui mangiano altri. Dalla Chicago dei mattatoi e dei capitalisti rampanti sulla pelle del prossimo di un secolo fa, oltre ad Al Capone e al proibizionismo moralista spuntavano le riforme sociali sindacali e l'urbanistica moderna e partecipata. Dalla Milano della rendita immobiliare presa dall'angoscia delle «torri svuotate dalla pandemia» chissà. Prendiamo le parti buone di questo giornalismo d'assalto e smaltiamo il resto in archivio.