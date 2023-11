Nimby mediatici all'ultimo Stadio

Un'immagine San Donato Milanese tratta da Google Earth 3D (Foto di Fabrizio Bottini)

Uscendo da Milano sul vecchio asse della Via Emilia, dopo la discontinua intricata spaghetteria autostradal-ferroviaria di Rogoredo, capita di passare davanti a uno dei più noti simboli dell'architettura moderna del boom economico: il Palazzo Uffici ENI a Metanopoli firmato da Marcello Nizzoli e Mario Olivieri nel 1957. Siamo appena entrati nel territorio amministrativo comunale di San Donato Milanese, e basta guardarsi alle spalle mentre si contempla l'iconica architettura, per capire che il «corridoio Emilia» qui è qualcosa di ben diverso sia dall'arteria tradizionale attraverso territori rurali del territorio lodigiano che poi discontinuamente procede oltre il Po, sia da quei tratti di urbanizzazioni commerciali a nastro che fanno gridare all'alienazione postmoderna tanti critici. Qui alle porte di Metanopoli - nomen-omen dello sviluppo industriale italiano - anche l'asse Emilia è un ambiente metropolitano al 100% dove il verde diventa arredo, interposizione, elemento ambientale di compensazione lontano mille miglia da qualunque nostalgia ruraleggiante. Vale, anche, per l'area agricola di interposizione infrastrutturale (di nuovo tra ferrovia e raccordi autostradali) che sta appena oltre quella montagna di cemento asfalto e pietra, detta San Francesco, per cui è spuntato in questo autunno 2003 il Master Plan dello Stadio del Milan Calcio. Cementificazione spietata della bella campagna lombarda inadeguatamente protetta dai laschi vincoli del Parco Agricolo Sud Milano, come denunciano gli ambientalisti?

E non si tratta semplicemente di un sommario giudizio a colpo d'occhio, perché anche gli strumenti urbanistici democraticamente votati nel decenni dallo stesso Comune di San Donato con fermano che quell'area di interposizione, parzialmente coperta dalle norme della Greenbelt rurale metropolitana, aveva una destinazione di parziale continuità con il resto dell'urbanizzato. E che urbanizzato visto che il Piano Integrato di Intervento approvato nel 2021 prevedeva impianti vari tra cui una arena per un pubblico fino a ventimila persone, cioè non esattamente un campetto parrocchiale improvvisato nell'aia della cascina del nonno tra le galline ruspanti. Quindi opporsi frontalmente al progetto per il nuovo Stadio che dovrebbe sostituire (insieme all'altro in contesto perfettamente analogo in comune di Rozzano per l'Inter) quello di San Siro considerato impraticabile dalle squadre di calcio, denunciando la «cementificazione e obliterazione della natura» probabilmente non coglie il punto, neppure sul versante mediatico-politico. Certo pare giusto e sacrosanto non accettare così a scatola chiusa quei sognanti rendering della astronave dello sport che atterra benefica tra il pubblico festante, e in cui non si vedono l'inquinamento delle auto, i parcheggi sterminati sugli ex campi, gli edifici di complemento e le strade per arrivarci. Ma neppure contrapporre al rendering degli architetti la fiaba paurosa della cementificazione che modifica il clima e uccide gli uccellini, pare funzionale a qualche obiettivo. Salvo forse la visibilità popolare degli oppositori.

Che se fossero davvero tali, ovvero se «un altro mondo è possibile» almeno alla scala locale, proverebbero anche esplicitamente a rifare a ritroso il ragionamento degli speculatori edilizi proponenti i nuovi Stadi. E che è esattamente lo stesso fotografato da qualunque Piano Attuativo, come quello citato dell'arena sportiva da ventimila posti che il nuovo Master Plan aumenta a dismisura nelle quantità. Quel Piano considerava preliminarmente il contesto di area vasta della regione urbana, nello stesso modo in cui fanno a modo loro gli speculatori quando collocano, almeno negli articoli della stampa, i loro rendering sognanti qui e là lungo i punti più strategici della rete infrastrutturale, naturalmente interpretando a modo proprio la modellistica ambientale del parco di cintura, che è la nostra versione di ciò che in altri contesti internazionali si chiama Urban Growth Boundary, UGB per gli amici. Ovvero una linea da non superare con l'urbanizzazione compatta che interrompe le reti ecologiche o corridoi o infrastrutture verdi che dir si voglia. Che sarebbe il fine di qualunque ragionevole movimento ambientalista urbano, ovvero che vuole guardare al futuro invece di sognare un passato da cartolina dove tutti stiamo chissà perché chini sul solco come i due personaggi dell'Angelus di Millet. Cosa che ovviamente non si sognano di fare queli che gridano alla cementificazione sempre e comunque, tanto per farsi sentire dai distratti. Il gioco vale la candela? Dipende dalla candela ovviamente.

La Città Conquistatrice – Greenbelt