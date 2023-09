Quant'è bello il Borgo Ancestrale coi carrelli e l'aria condizionata

Qualche anno fa pubblicai alcuni articoli e un libro dedicati ad alcuni aspetti emergenti della grande distribuzione organizzata, specie nel suo ruolo di pilastro portante della dispersione urbana automobilistica. Così ogni tanto qualcuno si ricorda di quelle letture che (ogni tanto capita) e di quel che gli hanno lasciato, e inciampando sulla stampa nell'argomento me lo segnala. Succede stavolta con un articolo del New York Times dedicato in sostanza a quella che da parecchi anni si definisce in gergo «Demallization», ovvero crisi mica tanto strisciante del modello novecentesco suburbano dello scatolone ad aria condizionata con parcheggio a ciambella perfezionato dall'architetto viennese esule negli USA Victor Gruen, che aveva in mente di sublimare così il modernismo architettonico-urbanistico di città moderna. Ma non aveva (come tanti suoi anche più famosi e intelligenti colleghi) fatto i conti con la committenza che tanti soldi investiva nel progetto e tantissimi ne voleva ricavare: quella città ideale o piazza virtuale che dir si voglia, a mezza strada tra un grandissimo magazzino e una fiera di paese per la festa del patrono, si trasformava subito in una versione XXXXL standard di un prodotto usa e getta, clonata in mezzo mondo. Lo scatolone con parcheggio appunto che tutti conosciamo, che sta scomparendo dal mercato immobiliare perché è entrato in quello online, con furgoni Amazon Prime a sostituire gli scatoloni suburbani con quelli di cartone delle consegne.

Oltre che nel mercato virtuale del commercio elettronico, il centro commerciale classico con la crisi e «demallizzazione» è entrato anche nel mercato antiquario vintage, perché come sempre succede con questi prodotti di consumo di massa non mancano mai i nostalgici di qualunque cosa, anche degli strumenti di tortura se è il caso. Succede appunto con l'articolo del New York Times citato in apertura, in cui l'autrice presa da struggente nostalgia passando davanti a un complesso abbandonato ricorda: «Quando ero più giovane,passavo parecchio del mio tempo in quei centri commerciali. Nelle giornate piovose i miei bambini non si stancavano mai di lanciare le monetine nelle fontane o di inseguirsi sulle scale mobili. Sapevamo dove trovare gli angoli di salita e discesa più divertenti di tutti i centri commerciali possibili del paese. Il nostro angolo giochi preferito era uno grandissimo praticamente tutto ricoperto di vinile imbottito. Grandi massi finti di vinile e pareti di finta roccia morbida per nascondersi e saltare. Arrivata l'ora di tornare a casa i bambini erano addirittura troppo stanchi per pretendere altre patatine fritte al chiosco verso l'uscita. Oggi di tutti quei centri commerciali ne restano pochissimi».

Struggente a modo suo, ma se ci pensiamo anche solo un istante capiamo presto che quella città ideale dei balocchi evocata dalla memoria in realtà non ha nulla a che vedere con quella vera, con lo scatolone suburbano circondato da parcheggi contenitori della spazzatura e ribalte di carico-scarico dei TIR nascoste dalle siepi. Ovviamente si rimpiangono gli anni belli quando la mamma si gode i bambini piccoli sognando che possano davvero diventare tutti grandi scienziati e astronauti o eroi dei cartoni animati, invece che adolescenti problematici o giovani adulti complessati eccetera. Quella finta città-piazza di fatto scompare nella visione da cartolina della memoria, e si confonde col suo contenuto umano ed emotivo: diventa certe inquadrature cinematografiche di Fellini, o più popolarmente la fiera di paese «Sugar Mountain» di Neil Young dove tutto assomiglia a zucchero filato. Borgo Felice della nostalgia come quelli che provano insistentemente a rivenderci oggi quasi tutti: i conservazionisti della nuova frontiera delle aree interne bio-sostenibili dove pare che anche le mucche non emettano più metano clima-alterante, o comunque clima-alterante sì ma genuino e onesto. Oppure gli immobiliaristi che ci mostrano un comunissimo edificio a otto-dieci piani dove l'architetto ha sistemato un po' di fioriere: l'ufficio vendite ha stampato sulla recinzione del cantiere ancora in corso «Torna anche tu al Borgo dell'infanzia e ritrova te stesso». Ma forse è meglio tornare coi piedi per terra. La nostalgia non si mangia, se non siamo venditori.