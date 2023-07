I Transumanti del Carapace

Ovviamente è successo a tutti noi parecchie volte di trovarsi il percorso del marciapiede, della ciclabile, di mezza carreggiata, o peggio ancora dello scivolo, ostruito da un veicolo piazzato di traverso. Piazzato lì graniticamente per tutto il tempo che serve ai suoi occupanti a svolgere l'attività riassunta nello «sto lavorando» che ci viene fornito a vari toni di voce – da quello cortese al ringhio minaccioso – come spiegazione e legittimazione che non possiamo certo rifiutare né discutere in alcun modo. La sola rassegna da lavanderia di quelle svariatissime attività potrebbe occupare parecchie pagine, e la si lascia volentieri alla anamnesi del lettore, soffermandoci qui sul significato profondo che assume lo slogan STO LAVORANDO. Ben più di una vaga scusa o spiegazione, ma vera e propria filosofia esistenziale individuale e collettiva di chi spontaneamente e con slancio vitale ritiene di dedicare da un terzo a metà della giornata alla occupazione – formalmente legale o meno – di spazio urbano con svariati quintali di metallo, chiamando tutto ciò LAVORO e traendone più o meno adeguato reddito. Sono migliaia, decine di migliaia, milioni, questi Urban Killers che serenamente si aggirano sul territorio rivendicando il proprio ruolo di produttori di ricchezza per tutti e indispensabile linfa alla vita della città. Forse pensando in buona fede che la recente direttiva europea sul ripristino della Biodiversità potrebbe partire proprio da loro specie in pericolo a causa delle Zone a Traffico Limitato che «proibiscono di lavorare».

Non credo che il tipo di decisori politici che pensa di costruire strategie urbane «scoraggiando il mezzo privato e promuovendo la mobilità dolce e collettiva» colga davvero la complessità di un sistema e di una percezione di sistema ben diversa. Soprattutto diversa dall'idea pendolare posto fisso medio-novecentesca coi Fantozzi transumanti verso la fabbrica-ufficio all'ora di punta mattutina e poi incanalati nel flusso opposto otto ore più tardi. E che a parte ovvie resistenze anche sanguinose di tipo sindacale-corporativo si risolve spostando il Ragionier Ugo o il Tornitore Massa dalla Bianchina o Fiat 850 alla vettura del tram o della metropolitana. Togliere il furgonista rappresentante mamma suburbana ansiosa idraulico muratore nerd computerizzato mobile dal suo veicolo-casa-fabbrica-ufficio assomiglia di più (almeno nella percezione delle vittime sociali) all'azzerare la vita stessa, alla criminale semplificazione della biodiversità umano-economica. E richiederebbe prima una attenta (un manager ovviamente togliendosi le fette di salame ideologiche potrebbe farlo senza problemi) dissezione, oggettiva e soggettiva, di cosa significa il sistema automobilistico dei carapaci identitari aggirantisi sul territorio, quasi sempre fermi anche se altrettanto «mobili» nel concetto.

Sto lavorando. Vivo per lavorare. Lavoro per vivere. Abito vivendo. Mi identifico totalmente. Dentro lì. Altro che distopie totalitarie (così vengono vissute dall'umano-rotabile) come la Città dei Quindici Minuti che imprigiona dentro uno stupido castello premoderno a fare chissà che, senza sfogo alle energie vitali ed economiche di chi «fa girare soldi» consumando benzina, pastiglie dei freni, trasportando materiali qui e là per altri consumatori, usando quel carapace-casa come immagine di sé che dà fiducia. «Non posso certo presentarmi a quell'incontro di lavoro arrivando a piedi o col bus» vi sentirete rispondere ancora nel 2023 da milioni di aspiranti a qualcosa. Che sia la stipula della polizza o l'incarico di consulenza. Senza parlare degli aspetti apparentemente utilitari. Come chi per una intera esistenza professionale si trasporta ogni giorno l'intera fabbrica-laboratorio magazzino per parecchie decine di chilometri. Usandone una microscopica frazione (un cacciavite, una prolunga) mentre il resto sta lì a portata di mano che non si sa mai. Ma moltiplicato per decine di migliaia di operatori in un microscopico raggio. «Non posso certo portarmi il negozio sul tram no? L'assessore è solo un cretino a non capire certe cose». Certo è che continuare a pensare alle politiche urbane e ambientali come no-auto nello stile delle prime pedonalizzazioni novecentesche pilota-simbolo è cosa da conservazionisti col fiato corto. Chiamate un manager non l'esperto di arredo e porfido.

La Città Conquistatrice – Telelavoro