Associazione tra livelli di testosterone e densità minerale ossea nelle donne

Foto di repertorio

Prove crescenti indicano che il testosterone è un marcatore cospicuo per la valutazione della densità minerale ossea maschile (BMD). Tuttavia, la ricerca sui livelli di testosterone e sulla BMD è scarsa e controversa per le donne.

Quindi, uno studio ricente ha mirato a studiare l'associazione tra livelli di testosterone e BMD tra donne adulte di età compresa tra 40 e 60 anni negli Stati Uniti.

In questo studio trasversale, tutti i partecipanti facevano parte del National Health and Nutrition Examination Survey (2011-2016). Un modello lineare generale ponderato è stato utilizzato per stimare l'associazione tra i livelli di testosterone e la BMD lombare.

Età, razza, livello di reddito, livello di istruzione, indice di massa corporea (BMI), livello di azoto ureico (BUN), livello di acido urico sierico (UA), livello di calcio sierico (Ca), livello di fosforo sierico (P), l'uso di le pillole contraccettive orali, l'uso della terapia ormonale sostitutiva (TOS), lo stato di fumo, lo stato di alcolismo e l'uso di corticosteroidi sono stati adeguati utilizzando un modello di regressione multipla ponderato.

Le analisi dei sottogruppi sono state eseguite utilizzando lo stesso modello di regressione.

Sono state incluse nello studio 2198 partecipanti di sesso femminile e i livelli di testosterone erano positivamente associati alla BMD lombare dopo l'aggiustamento per tutte le covariate (β = 1,12, IC 95% 0,31, 1,93).

Nelle donne adulte di età compresa tra 40 e 60 anni, il livello di testosterone era un predittore positivo della BMD lombare dopo l'aggiustamento per le covariate.

Teniamo conto di questa opportunità diagnostica aggiuntiva nello studio del metabolismo osseo della donna adulta in età perimenopausale.