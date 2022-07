La tossina botulinica per impedire la retrazione del pene

Il pene flaccido subisce una retrazione alla contrazione del muscolo dartos. Queste contrazioni sono più pronunciate nelle situazioni di freddo, stress e durante l'esercizio e possono essere fonte di imbarazzo per chi ha un riflesso di retrazione iperattivo, soprattutto se esposto al partner o ad altri nelle docce e negli spogliatoi, nonostante un lunghezza normale e soddisfacente nello stato eretto.

In un recente articolo pubblicato su pubmed gli autori hanno proposto un'alternativa alla chirurgia e agli estensori del pene per alleviare la retrazione del pene, mediante iniezione di tossina botulinica nei dartos per indurre il rilassamento muscolare. Questo è il primo resoconto della tecnica.

Sono stati selezionati per lo studio dieci pazienti maschi che lamentavano un pene corto esclusivamente nello stato flaccido, nonostante le normali e soddisfacenti lunghezze in erezione e distensione. Cento unità di BOTOX sono state iniettate nel muscolo dartos.

Principali misure di esito: frequenza e ampiezza della retrazione del pene, lunghezza flaccida non allungata e soddisfazione del paziente. Sette casi su dieci (70%) hanno riportato soggettivamente una diminuzione della frequenza e dell'ampiezza della retrazione del pene, nonché un miglioramento della lunghezza flaccida. Le misurazioni cliniche sono state meno pronunciate ma hanno comunque mostrato un miglioramento principalmente in termini di minore retrazione piuttosto che di maggiore lunghezza. Non sono stati segnalati effetti collaterali. Il miglioramento è svanito completamente entro il 6° mese.

Conclusione: questo rapporto preliminare sull'iniezione di tossina botulinica A (Botox) nel muscolo dartos mostra che il Botox può avere un potenziale effetto nel ridurre temporaneamente le retrazioni del pene in termini di frequenza e ampiezza.