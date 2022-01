Cistite interstiziale e dolore vescicale. In arrivo nuovi biomarcatori

Foto di repertorio

La cistite interstiziale/sindrome da dolore vescicale (IC/BPS) è una condizione cronica che causa pressione e dolore alla vescica. La condizione è di eziologia sconosciuta ed è spesso accompagnata da altri sintomi, tra cui dolore pelvico cronico, aumento dell'urgenza e frequenza urinaria.

Non esiste una diagnosi definitiva per IC/BPS e le opzioni di trattamento sono attualmente limitate alla terapia fisica e ai farmaci per alleviare i sintomi. Il sistema cannabinoide endogeno (ECS) è un importante regolatore di numerosi sistemi fisiologici, compreso il sistema urinario.

È stato dimostrato che le modulazioni del sistema cannabinoide endogeno sono utili per il dolore e l'infiammazione associati a IC/BPS nei roditori. Nel tentativo di identificare potenziali biomarcatori per IC/BPS, un recente studio ha esaminato studi sperimentali in cui i componenti dell'ECS sono stati quantificati in modelli sperimentali di IC/BPS.

Sono necessarie ulteriori indagini che utilizzano modelli animali ben definiti e dati dei pazienti per ottenere prove più solide sul potenziale dei componenti ECS di essere biomarcatori definitivi per IC/BPS. Standardizzare l'uso dei biomarcatori del sistema endocannabinoide aprirebbe chiaramente anche nuovi percorsi terapeutici di neuromodulazione.