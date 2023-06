Il modo più semplice per aumentare il testosterone

Foto di repertorio Pixabay

In un recente revisione sistematica è stato esaminato l'effetto della perdita di peso sui livelli di testosterone totale e libero. La ricerca ha incluso in totale 44 studi, con 1.774 partecipanti. Alcuni studi hanno fornito più set di dati a intervalli di tempo diversi. In alcune delle ricerche oggetto della "systematic review", la perdita di peso era stata determinata da una dieta a basso contenuto calorico, in altre dalla chirurgia bariatrica (un tipo di intervento chirurgico per la perdita di peso), e in un caso da entrambi. Il tempo medio di monitoraggio è stato di circa sei mesi.

Gli studi hanno coinvolto uomini con un'età compresa tra i 21 e i 68 anni, e un indice di massa corporea variabile, così come erano variabili (almeno all'inizio) i loro livelli di testosterone.

Gli autori hanno scoperto che i livelli di testosterone totale e libero aumentavano dopo la perdita di peso. La quantità di testosterone guadagnato era maggiore nei soggetti con un indice di massa corporea iniziale più elevato, o con livelli più bassi di SHBG (una proteina che lega gli ormoni sessuali), testosterone totale e libero. Inoltre, l'aumento del testosterone totale era relativamente maggiore negli uomini più anziani, mentre l'aumento del testosterone libero era maggiore nei più giovani.

Si è anche notato che, rispetto agli uomini più anziani, i più giovani guadagnavano meno testosterone totale ma più testosterone libero per una data perdita di peso.

Sia i livelli di testosterone totale che libero aumentano dopo la perdita di peso, specialmente nei soggetti con un indice di massa corporea iniziale più elevato, o con livelli più bassi di SHBG, testosterone totale e libero.

La revisione di cui abbiamo parlato evidenzia l'importanza di un approccio integrato alla salute degli uomini, che consideri non solo la gestione della perdita di peso, ma anche come questa può influire sui livelli di testosterone. È particolarmente interessante notare come la perdita di peso possa influire diversamente sul testosterone totale e libero a seconda dell'età del soggetto. Questo potrebbe avere implicazioni significative per la personalizzazione delle strategie di perdita di peso in funzione dell'età e del profilo ormonale di ciascun individuo. È importante che i medici siano consapevoli di queste differenze al fine di fornire la cura più efficace e personalizzata possibile ai loro pazienti.