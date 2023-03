Danno al DNA dello sperma: il possibile legame tra obesità e infertilità maschile

Negli ultimi anni, diversi studi hanno evidenziato un possibile legame tra obesità e infertilità maschile causata dal danno al DNA dello sperma. L'obesità è stata associata ad alterazioni endocrine e infiammatorie che possono influire sulla funzione riproduttiva maschile, tra cui la qualità dello sperma.

Uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista scientifica Human Reproduction Update ha analizzato 115 studi su oltre 156.000 uomini e ha concluso che l'obesità maschile è associata a un aumento del 40% del rischio di infertilità e una riduzione del 10% del volume di sperma. Inoltre, è stato riscontrato un aumento dei livelli di stress ossidativo e danno al DNA dello sperma in uomini obesi rispetto a quelli con un peso normale.

Uno studio del 2020 pubblicato sulla rivista scientifica Andrology ha analizzato 67 studi e ha trovato un'associazione significativa tra l'obesità e una maggiore incidenza di anomalie del DNA dello sperma, tra cui anomalie del numero di cromosomi, fratture del DNA e instabilità del DNA.

È importante notare che l'obesità non è l'unica causa di danno al DNA dello sperma e che altri fattori come l'età, l'uso di droghe, l'esposizione a sostanze chimiche, il fumo e l'alcol possono influire sulla qualità dello sperma. Tuttavia, questi studi suggeriscono che l'obesità può essere un fattore di rischio significativo per il danno al DNA dello sperma e l'infertilità maschile.

Per prevenire o migliorare l'infertilità maschile causata dal danno al DNA dello sperma, gli uomini obesi possono adottare alcune misure preventive come la perdita di peso attraverso una dieta equilibrata e l'esercizio fisico regolare, ridurre l'assunzione di alcol e smettere di fumare. Inoltre, possono consultare un medico specialista in andrologia per valutare la loro salute riproduttiva e adottare eventuali misure preventive o di trattamento.