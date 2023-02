Curare la disfunzione erettile dopo una lesione dei nervi cavernosi

Foto di repertorio

La disfunzione erettile indotta da lesione del nervo cavernoso (CN) causata da chirurgia pelvica o trauma è refrattaria ai farmaci convenzionali e richiede un trattamento alternativo. L'ultrasuono pulsato a bassa intensità (LIPUS) è ​​una terapia meccanica non invasiva che promuove la rigenerazione dei nervi.

Un recente studio ha voluto documentare l'effetto terapeutico e il potenziale meccanismo delle onde d’urto a bassa intensità nel trattamento della disfunzione erettile neurogena. Trenta ratti sono stati divisi in modo casuale nel gruppo sham- operato, nel gruppo di lesioni CN bilaterali (BCNI) e nel gruppo BCNI + LIPUS.

La funzione erettile è stata valutata 3 settimane dopo il trattamento quotidiano con onde d’urto a bassa intensità. I tessuti del pene e i tessuti CN sono stati raccolti e sottoposti ad analisi istologica. Le cellule di Schwann primarie (SC) e gli espianti sono stati estratti da ratti adulti. Gli effetti delle onde d’urto a bassa intensità sulla proliferazione, la migrazione e l'espressione di NGF di SC e l'allungamento assonale sono stati esaminati in vitro. Il sequenziamento dell'RNA e il saggio western blot sono stati applicati per prevedere e verificare il meccanismo molecolare dell'attivazione delle SC indotta da onde d’urto a bassa intensità.

Lo studio ha mostrato che le onde d’urto a bassa intensità hanno promosso la proliferazione delle SC, la migrazione e l'espressione del fattore neurotrofico NGF. Nel frattempo, le onde d’urto a bassa intensità mostrano una maggiore capacità di migliorare la crescita dei neuriti mediata da SC dei principali neuroni del ganglio pelvico (MPG) e degli espianti di MPG/CN in vitro.

Gli esperimenti in vivo hanno dimostrato che la funzione erettile dei ratti nel gruppo BCNI + LIPUS era significativamente superiore a quella dei gruppi BCNI. Inoltre, anche i livelli di espressione della muscolatura liscia e dell'endotelio cavernoso sono aumentati significativamente nel gruppo BCNI + LIPUS. Inoltre, gli autori hanno osservato la maggiore densità e il numero di assoni rigeneranti del nervo cavernoso nel gruppo BCNI + LIPUS, indicando che LIPUS promuove la rigenerazione assonale in seguito a lesione del nervo cavernoso in vivo.

L'analisi del sequenziamento dell'RNA e l'analisi bioinformatica hanno suggerito che LIPUS potrebbe innescare l'attivazione della via PI3K/Akt. Il test Western blot ha confermato che LIPUS ha attivato le SC attraverso la segnalazione TrkB/Akt/CREB. Le onde d’urto a bassa intensità hanno promosso la rigenerazione dei nervi e migliorato la funzione erettile migliorando la proliferazione delle SC, la migrazione e l'espressione del fattore neurotrofico NGF. L'asse TrkB/Akt/CREB è il possibile meccanismo di attivazione SC mediata da LIPUS. La terapia basata su LIPUS potrebbe essere una nuova potenziale strategia di trattamento per l'ED neurogenica indotta da lesioni del nervo cavernoso.