Questi farmaci possono migliorare la qualità del liquido seminale?

Esistono alcuni farmaci, noti come modulatori del recettore degli estrogeni SERM e inibitori dell'aromatasi AI, che possono aumentare la produzione naturale di ormoni sessuali maschili, come il testosterone, negli uomini che hanno livelli bassi di questi ormoni. Tuttavia, non sappiamo molto su come questi farmaci influenzino la qualità dello sperma in questi uomini.

Recenti studi mirano a comprendere meglio come i modulatori del recettore degli estrogeni e gli inibitori dell'aromatasi influenzano la qualità dello sperma e la fertilità negli uomini con bassi livelli di testosterone. Gli autori di una recente pubblicazione di giungo 2023 hanno cercato una varietà di fonti online affidabili per raccogliere studi pertinenti a questo argomento.

Due ricercatori hanno lavorato separatamente per selezionare e analizzare i dati per garantire un processo accurato. Si sono concentrati sugli studi che esaminavano l'effetto di questi farmaci sulla qualità dello sperma e la fertilità in uomini con bassi livelli di testosterone. Alcuni studi che sono stati esaminati suggeriscono che i modulatori del recettore degli estrogeni possono migliorare la salute dello sperma negli uomini con bassi livelli di testosterone, in particolare se sono anche obesi.

Tuttavia, non si è completamente sicuri di questi risultati perché gli studi esistenti sono piuttosto piccoli e variano in termini di qualità. Saranno dunque necessari ulteriori studi di alta qualità e su larga scala per confermare questi risultati.