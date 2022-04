Le onde d’urto in urologia: dalla disfunzione erettile alla prostatite cronica

Un'onda d'urto (SW), che trasporta energia e si propaga attraverso un mezzo, è un tipo di onda sonora trasmessa e continua che può ottenere rapide trasformazioni di energia. I SW sono stati applicati per molti campi della scienza medica in vari contesti di trattamento. In urologia, SW extracorporei ad alta energia sono stati utilizzati per disintegrare l'urolitiasi per 30 anni. Tuttavia, a livelli di energia inferiori, gli SW migliorano l'espressione del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF), dell'ossido nitrico sintasi endoteliale (eNOS), dell'antigene nucleare cellulare proliferante (PCNA), dei fattori chemioattrattivi e del reclutamento di cellule progenitrici e inibiscono le molecole infiammatorie.

La terapia con onde d'urto extracorporee a bassa energia (LESW) è stata utilizzata in urologia per il trattamento di prostatite cronica/sindrome da dolore pelvico cronico (CP/CPPS), cistite interstiziale/sindrome da dolore vescicale (IC/BPS), vescica iperattiva, incontinenza urinaria da stress ed erettile disfunzione attraverso i meccanismi di antinfiammatorio, neovascolarizzazione e rigenerazione tissutale. Inoltre, è stato dimostrato che LESW aumenta temporaneamente la permeabilità dei tessuti e facilita il rilascio intravescicale della tossina botulinica per il trattamento delle vesciche iperattive negli studi sugli animali e in una sperimentazione clinica sull'uomo.

È stato anche suggerito che la somministrazione di farmaci assistita da LESW abbia un effetto sinergico in combinazione con cisplatino per migliorare l'effetto antitumorale per il trattamento del cancro uroteliale in uno studio in vitro e in vivo. La somministrazione di farmaci assistita da LESW in uro-oncologia è un suggerimento interessante, ma non sono stati ancora condotti studi clinici completi. Nel complesso, LESW è un metodo promettente per il trattamento di varie malattie in urologia. Tuttavia, sono necessarie ulteriori indagini con un'ampia scala di studi clinici per confermare il ruolo reale del LESW nell'uso clinico.