Assunzione di licopene e minor rischio di disfunzione erettile

Foto di repertorio Pixabay

La disfunzione erettile (DE) è una condizione con un'alta incidenza tra gli uomini adulti. Il licopene ha dimostrato di abbassare la glicemia e ridurre il peso nei pazienti diabetici grazie alle sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Tuttavia, l'associazione tra licopene e incidenza di DE non è chiara.

Lo scopo di un recente studio era di esaminare l'assunzione di licopene nella dieta e la sua associazione con il rischio di DE nella popolazione statunitense.

Gli autori hanno indagato l'assunzione di licopene dei partecipanti adulti con informazioni complete sulle variabili cliniche del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) tra il 2001 e il 2004. L'analisi della curva dose-risposta è stata applicata per esplorare l'associazione tra l'assunzione di licopene e la disfunzione erettile. I modelli di regressione logistica sono stati utilizzati per aggiustare i fattori confondenti. Diverse etnie, livello di BMI, stato di ipertensione, stato del diabete e stato del fumo sono stati analizzati come sottogruppi. La corrispondenza del punteggio di propensione (PSM) è stata impiegata per eliminare gli effetti di potenziali fattori confondenti per confermare l'affidabilità dei risultati.

Nello studio sono stati inclusi un totale di 3265 partecipanti con dati sui dati sul consumo di licopene, inclusi 931 individui con DE e 2334 senza DE durante NHANES 2001-2004. E’ stato riscontrato un maggiore consumo di licopene nel gruppo non DE rispetto al gruppo DE.

L'analisi della curva dose-risposta ha rivelato una significativa associazione negativa tra l'assunzione di licopene e la prevalenza di DE. Dopo aver aggiustato per età, razza, fumo di sigaretta, indice di massa corporea, reddito familiare annuale, istruzione, attività fisica, ipertensione, diabete, depressione e livello di testosterone, abbiamo scoperto che l'aumento dell'assunzione di licopene riduceva l'odds ratio di DE.

La bassa assunzione di licopene era positivamente correlata alla disfunzione erettile in quasi tutti i sottogruppi, specialmente in messicani americani, bianchi non ispanici, BMI <25, ipertensione positiva, DM negativa e fumo negativa. Inoltre, i risultati sono stati confermati nel gruppo accoppiato 1:1.

I dati dunque suggeriscono che una minore assunzione dietetica di licopene è positivamente associata a un aumento del rischio di DE negli uomini statunitensi.