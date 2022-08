Metformina e terapia sostitutiva del testosterone (TRT) possono ridurre il rischio di cancro della prostata

L'uso della terapia sostitutiva con metformina e testosterone, sia individualmente che in combinazione, è associato a riduzioni significative dell'incidenza del cancro alla prostata e del colon-retto negli uomini di varia razza ed etnia, con le riduzioni più evidenti con la combinazione dei due trattamenti. "A nostra conoscenza, nessuno studio ha studiato la combinazione di terapia sostitutiva del testosterone più metformina in relazione ai tumori associati agli ormoni, allo stadio e al grado alla diagnosi e alla mortalità specifica dei tumori associati agli ormoni", riferiscono gli autori di una recente ricerca pubblicata su Clinical Endocrinology.

"In questa vasta analisi basata sulle affermazioni SEER-Medicare [di razza] diversificata, gli autori hanno scoperto che l'uso prediagnostico della terapia sostitutiva con testosterone o della metformina, indipendente o in combinazione, era inversamente associato a tumori incidenti della prostata e del colon-retto e tumori [combinati] associati agli ormoni". Con una crescente prevalenza di carenza di testosterone e diabete negli uomini anziani, la terapia sostitutiva con metformina e il testosterone sono sempre più utilizzati in combinazione. La metformina è stata precedentemente collegata a una riduzione del rischio complessivo di cancro; tuttavia, gli effetti del farmaco combinato con la terapia con testosterone sul rischio di tumori ormonali non sono ancora chiari.

Notando che "studi precedenti hanno suggerito un'interazione biologica tra bassi livelli di testosterone e diabete di tipo 2 e successivamente tra terapia sostitutiva del testosterone e metformina", gli autori hanno studiato il loro ruolo nei tumori che sono stati associati al testosterone endogeno.

Per lo studio, il primo autore David S. Lopez, DrPH, professore associato di epidemiologia presso l'Università del Texas Medical Branch (UTMB) a Galveston, e colleghi hanno identificato 143.035 uomini di età pari o superiore a 65 anni nel Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Database Medicare 2007-2015 a cui era stato diagnosticato un cancro incidente alla prostata, al colon-retto o al seno maschile. Tra gli uomini, 110.430 sono stati identificati come bianchi, 13.520 come neri e 19.085 come un'altra razza, inclusi asiatici, ispanici o nativi americani. La loro età media era di 75 anni e il tempo mediano dalla diagnosi del cancro alla morte o alla fine dello studio era di 5,5 anni.

I dati di prescrizione prediagnosi hanno mostrato che circa il 18% degli uomini era stato trattato con metformina da sola, l'1,5% con solo testosterone e lo 0,5% con testosterone e metformina. L'analisi ha mostrato che la terapia sostitutiva con metformina e testosterone erano indipendentemente e congiuntamente associate a una ridotta incidenza di cancro alla prostata , con la maggiore riduzione con la combinazione dei due (joint odds ratio [OR], 0,44).