Il miglior farmaco per la disfunzione erettile

Foto di repertortorio

Da quando hanno fatto il loro esordio nel lontano 1998, i farmaci per l’erezione sono diventati protagonisti della vita sessuale di molti uomini. La richiesta più frequente non è infatti quale sono i farmaci per l’erezione, ma quale è il migliore tra questi.

Fermo restando che si parla di terapie sartoriali dove ogni persona ha la sua risposta non adattabile in maniera univoca a tutti, possiamo comunque prendere ad esempio un interessante lavoro dei colleghi spagnoli

Lo scopo del loro lavoro era valutare quantitativamente il rapporto rischio-beneficio sull'efficacia e la sicurezza di tutti gli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5i) negli uomini con disfunzione erettile.

E’ stata eseguita una revisione sistematica con meta-analisi di rete, analisi di classificazione cumulativa e analisi di accettabilità multi criteriale Le ricerche sono state condotte in Pubmed, Scopus, Web of Science senza limiti di tempo o lingua. Sono stati inclusi studi randomizzati controllati che valutavano l'efficacia o la sicurezza di qualsiasi PDE5i rispetto a un placebo o ad altri PDE5i nei maschi con disfunzione erettile.

Complessivamente, sono stati inclusi 184 articoli che rappresentano 179 studi randomizzati e controllati (50.620 pazienti). Tutti i PDE5i erano significativamente più efficienti del placebo.

Sildenafil 25 mg è risultato statisticamente superiore a tutti gli interventi per il potenziamento dell'IIEF (con una probabilità del 98% di essere il trattamento più efficace), seguito da sildenafil 50 mg (80% della probabilità).

Anche il Taladafil 10 mg e 20 mg presentava buoni profili (73% e 76%, rispettivamente). Avanafil e Lodenafil sono risultati interventi meno efficaci. Mirodenafil 150 mg è stato il trattamento che ha causato più eventi avversi, in particolare vampate di calore e mal di testa. Il sildenafil 100 mg era più correlato ai disturbi della vista, mentre il vardenafil e l'udenafil erano più inclini a causare congestione nasale.

Concludendo sildenafil a basse dosi e il tadalafil dovrebbero essere le prime opzioni terapeutiche. L'uso di avanafil, lodenafil e mirodenafil è difficilmente giustificato data la mancanza di efficacia espressiva o l'alto tasso di eventi avversi.