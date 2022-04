Gli ormoni influenzano i nostri giudizi morali

Una recentissima revisione sistematica della letteratura ha valutato le possibili associazioni tra giudizio morale e ormoni. Nella revisione sono stati utilizzati i database elettronici PsycInfo, PubMed, Scielo, Web of Science, Scopus e Lilacs.

Sono stati esaminati venti studi con diversi disegni metodologici, riguardanti gli ormoni cortisolo, ossitocina e testosterone, valutando aspetti relativi ai polimorfismi nei geni recettoriali, livelli endogeni e somministrazione esogena.

Nel loro insieme, gli studi esaminati hanno mostrato una tendenza verso un'associazione tra ormoni e giudizio morale, con importanti specificità che coinvolgono aspetti biologici, ambientali e individuali.

I livelli endogeni di cortisolo, rilasciati sotto stress, hanno mostrato associazioni negative con decisioni altruistiche e utilitaristiche solo in dilemmi altamente emotivamente carichi. I polimorfismi del gene del recettore dell'ossitocina (rs2268498, rs237889 e rs2254298) e la somministrazione acuta di questo ormone erano associati alla variabilità del giudizio morale, con il sesso come importante variabile moderatrice.

Gli studi sul testosterone tendono a mostrare un'associazione positiva con i giudizi morali utilitaristici, in particolare nelle donne e negli individui con bassa esposizione prenatale a questo ormone.

Sapere come gli ormoni influenzano il giudizio morale può aiutare ad ampliare la nostra comprensione della pluralità del comportamento umano. Tuttavia, quest'area di ricerca è nuova e ancora poco esplorata, il che non consente di trarre conclusioni con un alto livello di evidenza. La ricerca successiva trarrà vantaggio da miglioramenti metodologici per estendere i risultati attuali.