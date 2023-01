Un cerotto di gel che rigenera i danni del pene

La tunica albuginea dei mammiferi (TA) è il rivestimento dei corpi cavernosi che si estende insieme ad essi durante l’erezione ed è caratterizzata da una struttura ortogonale a doppio strato composta da fibre di collagene ondulate parallele. Durante l'erezione, queste fibre subiscono un raddrizzamento e uno stiramento sequenziali per mediare la transizione da morbida a rigida. Autori cinesi ispirati dalla delicata struttura adattativa alla deformazione dell'AT naturale, hanno proposto un TA artificiale (ATA) composto da un idrogel capace di irrigidimento e deformazione costituito da fibre allineate ma aggraffate ( sovrapposte).

Questa delicata struttura viene prodotta mediante lo stiramento di un gel isotropo di alcol polivinilico seguito da reticolazione covalente. L'ATA possiede diverse caratteristiche meccaniche chiave dell'AT naturale, tra cui un rapido irrigidimento un'eccellente resistenza allo stress meccanico per sostenere utilizzi ciclici e un'elevata tenacità per resistere a eventuali passaggi incidentali dell’ago durante la sutura. Inoltre, ATA mostra la capacità di riparare le lesioni e ripristinare la normale funzione erettile del tessuto penieno danneggiato ,verificato in un modello di maiale. Questo studio dimostra che la tunica albuginea artificiale ha grandi promesse per la riparazione delle lesioni del pene.