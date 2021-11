La perdita di urina con l’orgasmo: cos'è la climacturia

L'incontinenza associata all'orgasmo, la climacturia, è una delle complicanze della prostatectomia radicale (RP), intervento eseguito per carcinoma della prostata, meno studiate. Poco si sa del disturbo del paziente correlato a questa condizione, in particolare, della sua prevalenza e dei segni predittori a livello clinico

In un importante studio multicentrico europeo i pazienti che si presentavano per la valutazione della disfunzione sessuale dopo RP in un singolo centro sono stati interrogati su vari domini della disfunzione sessuale.

Ciò includeva la disfunzione dell'orgasmo e l'incontinenza sessuale (compresa la climacturia e l'incontinenza urinaria da eccitazione).

Ai pazienti è stato specificamente chiesto la frequenza e la quantità di climacturia. Inoltre, le domande riguardavano il disturbo del paziente e il disturbo percepito dai loro partner. Le statistiche descrittive sono state utilizzate per le caratteristiche del paziente. È stato utilizzato un t-test per confrontare la frequenza del disturbo del paziente e del partner e il test di correlazione di Pearson ha confrontato le relazioni tra disturbo e fattori predittori. L'analisi multivariata è stata condotta per definire i predittori del disturbo associato alla climacturia.

La perdita di urina con l’eccitazione e l’orgasmo è stata segnalata dal 23% di 3.207 uomini consecutivi analizzati. Disturbi di qualsiasi grado sono stati riscontrati dal 45% di questi pazienti e il 14% ha riferito che il disturbo del partner era correlato a questa condizione.

Data la prevalenza di questa condizione e il fastidio ad essa associato, questa complicanza dovrebbe essere discussa con i pazienti prima dell'intervento. Concludendo possiamo dire che la climacturia e il suo disturbo associato sono comuni dopo RP e di questo aspetto spesso neanche accennato il paziente ne deve invece essere cosciente.