Quando l’erezione diventa pericolosa: il priapismo

Il priapismo è definito come un'erezione persistente e dolorosa che dura più di quattro ore senza stimolazione sessuale. Sulla base della storia degli episodi e della fisiopatologia, il priapismo è classificato in due sottotipi: priapismo ischemico (flusso basso) e non ischemico (flusso alto).

Il priapismo ischemico è caratterizzato da un'erezione dolorosa e persistente con notevole rigidità dei corpi cavernosi causata da un disturbo del deflusso del sangue venoso da questa massa tissutale, ed è simile alla sindrome del compartimento del pene.

Il priapismo intermittente è caratterizzato da un'erezione autolimitata, ricorrente e intermittente, che si verifica frequentemente nei pazienti con anemia falciforme.

Il priapismo non ischemico è caratterizzato da un'erezione senza stimolo sessuale, indolore e persistente che non è completamente rigida ed è causata da un eccesso di flusso sanguigno arterioso nei corpi cavernosi.

Poiché il priapismo ischemico e non ischemico differiscono in base allo stato di emergenza e alle opzioni di trattamento, è necessaria un'adeguata discriminazione di ciascun tipo di priapismo per avviare una gestione clinica adeguata.

L'obiettivo della gestione del priapismo è ottenere la detumescenza dell'erezione persistente del pene e preservare la funzione erettile dopo la risoluzione del priapismo. Per ottenere una gestione efficace, gli urologi dovrebbero saper affrontare questa condizione clinica di emergenza.