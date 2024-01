Protesi peniene e psicoterapia: una combinazione vincente per la soddisfazione di coppia

Foto di repertorio Pixabay

Una prestigiosa rivista di andrologia ha di recente pubblicato uno studio che apre nuove prospettive nel trattamento della disfunzione erettile (ED).

La ricerca ha messo in luce come la combinazione di interventi chirurgici, come l'implantazione di protesi peniene, e la psicoterapia possa influenzare positivamente la vita sessuale delle coppie. In questo studio, 80 coppie con uomini affetti da ED severa sono state suddivise in base al tipo di protesi (plastica o idraulica) e alla ricezione di consulenza psicologica. I risultati hanno mostrato che, sebbene la soddisfazione sessuale degli uomini fosse alta in tutti i gruppi, le donne che avevano accesso al supporto psicologico hanno riportato un livello significativamente maggiore di soddisfazione.

Questi risultati sottolineano l'importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione della ED, dove il benessere psicologico e relazionale è considerato tanto importante quanto quello fisico.