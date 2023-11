La nuova frontiera della riproduzione maschile: spermatogenesi in vitro in un testicolo artificiale

Foto di repertorio LaPresse

In un'epoca in cui la salute riproduttiva maschile è sotto l'attenzione scientifica, un recente studio di Zahra Bashiri e alcuni collaboratori apre nuovi scenari per il trattamento dell'infertilità maschile. La ricerca, che ha già guadagnato un notevole interesse nella comunità scientifica, esplora la maturazione in vitro delle cellule germinali maschili, indispensabili per la riproduzione, in un testicolo artificiale.

La perdita di cellule germinali, dovuta a malattie come la sindrome di Klinefelter, il criptorchidismo e la sindrome da insensibilità agli androgeni, porta a una condizione conosciuta come azoospermia non ostruttiva. I progressi nel campo delle cellule staminali spermatogoniali e dei tessuti testicolari si profilano come potenziali soluzioni per preservare la fertilità nei pazienti pediatrici oncologici e negli uomini affetti da azoospermia. La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Cell and Tissue Research, ha messo in luce come la cultura di tessuti e cellule, l'uso di integratori e l'applicazione di strutture tridimensionali possano favorire la differenziazione delle cellule staminali in vitro. I metodi 3D, in particolare, sono al centro delle attenzioni per la loro capacità di riprodurre l'organizzazione e la funzionalità del testicolo.

Sebbene la ricerca nella spermatogenesi in vitro proceda a un ritmo meno accelerato rispetto al trapianto di "SSC", le nuove tecniche in via di sviluppo promettono di migliorare notevolmente le terapie per l'infertilità maschile. La produzione di un organo riproduttivo artificiale che supporti la differenziazione delle SSC rappresenta un passo decisivo in questa direzione terapeutica.