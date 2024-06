Terapia con testosterone negli uomini anziani con obesità e ipogonadismo: qual è la sua utilità?

Foto di repertorio Pixabay

Un nuovo studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, condotto da Gonzalez-Gil e altri ricercatori, ha esplorato l'efficacia della terapia con testosterone (TRT) negli uomini anziani con obesità e ipogonadismo. L'obiettivo principale dello studio è stato determinare se l'aggiunta di TRT a un intervento intensivo sullo stile di vita (LT) apportasse benefici significativi.

Scopo e metodologia

Lo scopo dello studio era valutare se la TRT migliorasse gli esiti metabolici negli uomini anziani con obesità e ipogonadismo quando combinata con un intervento intensivo sullo stile di vita.

Lo studio ha coinvolto 83 uomini di età pari o superiore a 65 anni con obesità (BMI ≥ 30 kg/m²) e livelli di testosterone mattutino inferiori a 10,4 nmol/L. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a due gruppi:

Gruppo LT+TRT: Intervento intensivo sullo stile di vita combinato con testosterone. Gruppo LT+Pbo: Intervento intensivo sullo stile di vita combinato con placebo.

L'intervento sullo stile di vita prevedeva gestione del peso e allenamento fisico per sei mesi.

Risultati primari

La variazione dell'emoglobina glicata (HbA1c), un indicatore del controllo glicemico, è stata simile in entrambi i gruppi:

LT+TRT: -0,5%

LT+Pbo: -0,6%

Ciò suggerisce che l'aggiunta della terapia con testosterone non ha apportato miglioramenti significativi rispetto all'intervento sullo stile di vita da solo.

Risultati secondari

Non sono stati osservati effetti sinergici tra la TRT e l'intervento sullo stile di vita su altri parametri metabolici. In particolare, la TRT ha ridotto alcuni benefici dell'intervento sullo stile di vita:

Colesterolo HDL (Colesterolo Buono):

LT+Pbo: +5,4 ± 1,0 mg/dL

LT+TRT: +0,2 ± 1,1 mg/dL (p = 0,01)

Adiponectina (Ormone Benefico):

LT+Pbo: +1832 ± 468 ng/mL

LT+TRT: -408 ± 489 ng/mL (p = 0,02)

Conclusioni dello studio

In conclusione, lo studio ha rilevato che negli uomini anziani con obesità e ipogonadismo, l'aggiunta di TRT all'intervento intensivo sullo stile di vita non ha portato a miglioramenti significativi nel profilo cardiometabolico. In effetti, potrebbe attenuare alcuni benefici metabolici associati al miglioramento dello stile di vita.

Implicazioni per il pubblico

Lo studio sottolinea l'importanza di mantenere uno stile di vita sano come primo passo per migliorare la salute metabolica negli uomini anziani con obesità e ipogonadismo. Sebbene la terapia con testosterone possa sembrare una soluzione promettente, i risultati suggeriscono che non sempre offre benefici aggiuntivi rispetto a una dieta equilibrata, all'attività fisica regolare e alla gestione del peso. Per ulteriori dettagli, consultare la pubblicazione originale a questo link.