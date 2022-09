Storia della terapia con testosterone nel corso dei secoli

Foto di archivio

I sintomi della carenza di testosterone sono stati conosciuti nel corso della storia con prove risalenti al ventunesimo secolo a.C., quando gli uomini furono castrati per essere servitori docili e obbedienti. La sperimentazione sull'ingestione di testicoli di mammiferi iniziò durante il regno dell'impero romano e continuò per tutto il diciannovesimo secolo affermando che la sostanza trovata all'interno di questi testicoli poteva migliorare l'energia, la funzione erettile e la minzione.

Nel ventesimo secolo, gli studi sui trapianti di testicoli animali su altri animali castrati suggerivano che una sostanza prodotta nel testicolo fosse responsabile di effetti sistemici. Poi, nel 1929, Adolf Butendant fu il primo a isolare il testosterone e poco dopo furono create formulazioni sintetiche di testosterone. Sebbene la terapia con testosterone sia un trattamento importante per la carenza di testosterone, la storia della terapia con testosterone non è stata priva di abusi causati dagli scandali del doping nel ventesimo secolo e dall'uso della terapia con testosterone per la terapia di conversione e il trattamento delle malattie psichiatriche.

Oggi ci sono usi clinici chiari e appropriati del testosterone stabiliti dall'American urological association per trattare la carenza di testosterone clinicamente significativa. Tuttavia, anche con tali linee guida, il potenziale di uso improprio e abuso rimane alto nei medici e negli atleti. C'è una lunga storia che ha portato allo sviluppo della terapia con testosterone e se usata in modo appropriato può migliorare significativamente la qualità della vita degli uomini con carenza di testosterone.