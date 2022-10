Terapia con testosterone nelle donne: ciò che sappiamo nel 2022

Foto di repertorio

La terapia ormonale sostitutiva continua a essere un argomento controverso in medicina, con alcune narrazioni riguardanti problemi di sicurezza che non sono scientificamente stabiliti nella letteratura sottoposta a revisione paritaria. Queste narrazioni negative, che minano in particolare l'uso del testosterone nelle donne, hanno indotto le donne a rimanere senza terapie con testosterone approvate dalla Food and Drug Administration (FDA), mentre negli Stati Uniti sono disponibili più di 30 terapie con testosterone approvate dalla FDA per gli uomini.

Ciò ha portato milioni di donne a soffrire in silenzio con sintomi molto comuni di perimenopausa e menopausa che potrebbero essere facilmente affrontati con l'uso del testosterone. Vi sono prove crescenti a sostegno dell'uso di dosi fisiologiche di testosterone per la funzione sessuale, la prevenzione dell'osteoporosi, la protezione del cervello e la protezione del seno.

La sicurezza dell'uso del testosterone nelle donne è stata valutata negli ultimi 80 anni. Una recente pubblicazione sulle complicanze della terapia ormonale con pellet per via sottocutanea, esaminando un'ampia coorte di pazienti di età superiore ai 7 anni, ha dimostrato la sicurezza a lungo termine. Inoltre, ci sono stati due grandi studi a lungo termine sottoposti a revisione paritaria che hanno mostrato una significativa riduzione dell'incidenza del cancro al seno invasivo nelle donne in terapia con testosterone. Forse è giunto il momento che le commissioni scientifiche considerino l'approvazione di prodotti a beneficio delle donne carenti di testosterone.