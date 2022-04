La terapia con testosterone può provocare il tumore della prostata?

Foto di repertorio

Spesso controindicata a causa del rischio teorico di progressione basato sul dogma del carcinoma prostatico dipendente dall'ormone (CaP), la terapia sostitutiva del testosterone (TRT) è sempre più discussa e proposta per i pazienti ipogonadici con CaP localizzato.

Un recente e importante studio ha eseguito una revisione sistematica della letteratura per determinare la relazione tra TRT e rischio di CaP con particolare attenzione all'impatto della TRT nel contesto di CaP localizzato precedente o attivo.

A partire dal 15 ottobre 2019, la revisione sistematica è stata eseguita tramite i database Medline Embase e Cochrane in conformità con le linee guida PRISMA. Sono stati inclusi tutti gli articoli full text in inglese pubblicati da gennaio 1994 a febbraio 2018. Gli articoli sono stati presi in considerazione se riportavano la relazione tra testosterone totale o testosterone biodisponibile e CaP.

L'enfasi è stata data a studi prospettici, serie con dati osservazionali e studi randomizzati e controllati. Gli articoli sulla sicurezza della terapia con testosterone sono stati classificati in base al tipo di gestione del CaP (sorveglianza attiva o trattamento curativo mediante prostatectomia radicale, radioterapia esterna o brachiterapia).

Fino a quando non saranno disponibili dati più definitivi, i medici che desiderano trattare i loro pazienti ipogonadici con CaP localizzato con TRT dovrebbero informarli della mancanza di prove sulla sicurezza del trattamento a lungo termine per il rischio di progressione del CaP. Tuttavia, nei pazienti senza CaP noto, l'evidenza sembra sufficiente per pensare che la terapia con androgeni non aumenti il rischio di una successiva scoperta di CaP.