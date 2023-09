Testosterone e problemi cardiaci: ecco cosa devi sapere

Foto di repertorio

Dall'altra parte dell'oceano, un team di ricercatori ha recentemente gettato nuova luce su un argomento di grande rilevanza: l'effetto della Terapia Sostitutiva con Testosterone, o TRT, sulla salute cardiovascolare. Gli autori hanno esaminato numerosi studi, e i loro risultati potrebbero cambiare il modo in cui vediamo questa terapia.

C'è davvero un problema?

Iniziamo col dire che alcune ricerche precedenti avevano lanciato campanelli d'allarme sulla sicurezza della TRT, suggerendo un possibile aumento del rischio di problemi cardiaci. Tuttavia, gli autori hanno osservato che molti di questi studi erano metodologicamente limitati e che al contrario, altre ricerche indicano che la TRT potrebbe effettivamente offrire alcuni benefici cardiaci.

Se sei un uomo con bassi livelli di testosterone, noto come ipogonadismo, dovresti sapere che questa condizione è associata a un rischio maggiore di problemi al cuore. E qui arriva la notizia positiva: la TRT potrebbe in realtà fare bene al tuo cuore.

I possibili benefici della TRT

- Diminuzione del rischio. Gli studi più recenti suggeriscono che la TRT può in effetti ridurre il rischio di eventi cardiaci avversi.

- Per coloro con insufficienza cardiaca, la TRT potrebbe portare a un miglioramento generale delle condizioni.

- Una frenata all'aterosclerosi. C'è anche un crescente corpo di prove che mostra come la TRT possa rallentare il progresso dell'aterosclerosi, una condizione che può portare a gravi problemi come l'infarto.

Non tutto è rosa e fiori

Come sempre, è importante consultare un medico prima di avventurarsi in qualsiasi forma di terapia. La TRT può avere effetti collaterali e non è adatta a tutti.

Il mondo della ricerca sta iniziando a ribaltare alcune delle idee preconcette sulla TRT e la salute del cuore. Se usata correttamente e sotto la guida di un professionista, la TRT potrebbe non solo essere sicura, ma potrebbe addirittura essere benefica per il cuore. Questo apre nuove porte per il trattamento dell'ipogonadismo e dei problemi cardiaci correlati, offrendo una prospettiva più ottimistica per il futuro.