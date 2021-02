Eurycoma longifolia (Tongkat Ali) e l'allenamento migliorano l’erezione e i livelli di testosterone

La carenza di androgeni nei maschi che invecchiano (ADAM) si manifesta in gran parte con sintomi legati alla sfera sessuale. La disfunzione erettile è uno dei sintomi più comuni di ADAM, sindrome conosciuta in Italia con il termine andropausa. Un recente studio ha voluto accertare l’effetto dell'allenamento concomitante e dell'integrazione con Eurycoma longifolia (TongKat Ali) sulla funzione erettile e sui livelli di testosterone negli uomini con ADAM e la corrispondenza della funzione erettile con i livelli di testosterone totale.

Senza dilungarci nei dettagli sullo studio (pubblicato su Pubmed) ricordiamo che 22 pazienti hanno ricevuto un supplemento di 200 mg di Eurycoma longifolia e 23 sono stati sottoposti anche ad allenamento simultaneo, 3 volte a settimana per 60 minuti ad intensità progressiva, il tutto quindi per un periodo di tre settimane. La funzione erettile ha dimostrato miglioramenti in entrambi i gruppi. Tuttavia, i risultati più significativi sono stati ottenuti dagli uomini assegnati all’allenamento e integrazione con Eurycoma longifolia Tongkat Ali.

Le conclusioni sono quindi interessanti e stimolanti: un supplemento di 200 mg di Eurycoma longifolia (Tongkat Ali) e la pratica dell'allenamento simultaneo per 6 mesi hanno migliorato significativamente la funzione erettile degli uomini con i sintomi tipici dell’andropausa.