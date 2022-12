Sicurezza del trattamento con FSH sintetico per l'infertilità maschile

Foto di repertorio

L'espressione del recettore FSH dell'ormone follicolo-stimolante è stata riportata in molti tessuti extragonadici, sollevando la questione degli effetti non riproduttivi dell'FSH. A causa del crescente utilizzo di FSH nel trattamento dell'infertilità maschile è giustificata una conoscenza più approfondita dei possibili effetti dannosi fuori bersaglio dell'FSH.

Per dare una risposta a questi dubbi In totale sono stati inclusi nello studio 33 giovani sani (età media 30 anni).

Tutti hanno ricevuto una s.c. iniezione dell'antagonista dell'ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) e n = 16 sono stati randomizzati a 300 UI di FSH ricombinante (300 IE 3 volte/settimana) per 5 settimane alla prima visita (V1) mentre n = 17 sono serviti come controlli.

I campioni di sangue sono stati prelevati a (V1), dopo 3 settimane (V2) e dopo 5 settimane (V3), quando lo studio è terminato. A V2, tutti i soggetti hanno ricevuto 1000 mg di testosterone undecanoato i.m.

Un set standard di marcatori bio e infiammatori è stato confrontato tra i gruppi utilizzando il test di Mann-Whitney adattato per test multipli.

Rispetto ai controlli, gli uomini trattati con FSH avevano concentrazioni più elevate di SHBG e albumina a V2 (p = 0,024 e p = 0,027, rispettivamente) e livelli più bassi di alanina aminotransferasi (p = 0,026) e magnesio (p = 0,028) a V3. Tuttavia, nessuno dei risultati è rimasto statisticamente significativo.

L'FSH non ha avuto effetti significativi sugli organi non riproduttivi quando somministrato in dosi terapeutiche standard a giovani uomini per cinque settimane. Pertanto, il trattamento con FSH può essere considerato sicuro in giovani altrimenti sani, costituendo candidati per il trattamento dell'infertilità con FSH.