TRT nel giovane ipogonadico? Ancora troppi dubbi

La terapia sostitutiva con testosterone (TRT) viene prescritta di routine nei maschi adolescenti con ritardo costituzionale della crescita e della pubertà (CDGP) o ipogonadismo.

Con molte nuove formulazioni di testosterone (T) che entrano nel mercato mirate agli adulti, esaminiamo le prove attuali e le opzioni TRT per gli adolescenti e identifichiamo le aree di bisogni insoddisfatti.

Gli autori di un interessante articolo hanno cercato su PubMed articoli (in inglese) sulla terapia con testosterone, gli androgeni, l'adolescenza e la pubertà negli esseri umani. I risultati indicano che l'uso a breve termine di T enantato (TE) o T undecanoato orale è sicuro ed efficace nell'indurre la pubertà e aumentare la crescita nei maschi con CDGP.

Stanno emergendo prove rassicuranti sull'uso della T transdermica per indurre e mantenere la pubertà.

La sicurezza e l'efficacia a lungo termine della TRT per il completamento e il mantenimento della pubertà non sono state stabilite.

Gli attuali regimi TRT si basano sul consenso e sull'opinione di esperti, ma mancano linee guida basate sull'evidenza. Esistono linee guida limitate su quando e come somministrare T e strategie ottimali per monitorare la terapia una volta iniziata. Solo i pellet TE e T sono approvati dalla Food and Drug Administration statunitense per l'uso negli adolescenti maschi negli Stati Uniti.

Nonostante l'introduzione di un'ampia varietà di nuove formulazioni T, sono progettate per gli adulti e le loro dosi misurate sono difficili da titolare negli adolescenti.

In conclusione, la TRT nei maschi adolescenti è ostacolata dalla mancanza di dati sulla sicurezza e sull'efficacia a lungo termine e dalle opzioni limitate approvate per l'uso in questa popolazione.

Sono necessarie ulteriori ricerche per identificare il percorso, la dose, la durata e il momento ottimale per la TRT negli adolescenti che richiedono terapia androgenica.