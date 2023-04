Urine schiumose: cause, sintomi e quando consultare un medico

Foto di repertorio

Le urine schiumose possono essere un indicatore di diverse condizioni mediche, alcune delle quali possono richiedere l'intervento di un medico. In questo articolo esamineremo le cause che possono essere dietro alle variazioni delle nostre urine, nonché i sintomi associati. .

Cause delle urine schiumose

Deidratazione: può causare urine concentrate e scure che possono apparire schiumose. Aumentare l'assunzione di liquidi può aiutare a prevenire la disidratazione e ridurre la schiumosità delle urine.

Minzione rapida. Urinare rapidamente può causare turbolenze nell'acqua del gabinetto, creando una schiuma temporanea. In questo caso, le urine schiumose non sono motivo di preoccupazione.

Proteinuria. Le urine schiumose possono essere un segno di proteinuria, una condizione in cui le proteine vengono rilasciate nelle urine a causa di un malfunzionamento dei reni. La proteinuria può essere un sintomo di diverse malattie renali, tra cui nefropatia diabetica, glomerulonefrite e sindrome nefrosica.

Infezioni del tratto urinario (ITU): un'infezione del tratto urinario può causare urine schiumose a causa della presenza di batteri e pus nelle urine.

Altre cause. Alcune condizioni mediche, come l'amiloidosi e la preeclampsia in gravidanza, possono causare urine schiumose.

Sintomi associati alle urine schiumose

Se le urine schiumose sono accompagnate da altri sintomi, potrebbe essere necessario consultare un medico. Alcuni sintomi correlati possono includere:

Gonfiore del viso, delle mani, dei piedi o delle gambe;

Affaticamento;

Perdita di appetito;

Nausea e vomito;

Minzione frequente o urgenza;

Dolore o bruciore durante la minzione;

Urine torbide o sanguinolente;

Ipertensione;

Quando consultare un medico per le urine schiumose

Se le urine schiumose persistono per più di qualche giorno è importante consultare un medico, soprattutto se si verificano altri sintomi. Il medico può eseguire esami del sangue e delle urine per determinare la causa delle urine schiumose e prescrivere il trattamento appropriato. Mantenere una buona salute renale è fondamentale per il nostro benessere generale, quindi è importante monitorare attentamente eventuali cambiamenti nelle nostre urine.

Prestare attenzione ai sintomi associati e consultare un medico se le urine schiumose persistono o se si verificano altri sintomi può aiutare a garantire una diagnosi e un trattamento tempestivi.