Uso di viagra e problemi cardiaci

Foto di repertorio

Il sildenafil è un farmaco utilizzato per il trattamento della disfunzione erettile. È stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense nel 1998.

Diversi articoli hanno sollevato preoccupazioni riguardo all'uso del sildenafil e al verificarsi di eventi avversi gravi, come ischemia miocardica, ictus e persino morte. Obiettivo di un recente lavoro era quello di rivedere sistematicamente la letteratura esistente sulla mortalità associata all'uso di sildenafil.

Il metodo utilizzato per questa revisione sistematica è stato completato ricercando tre database: PubMed, Scopus e Web of Science. Gli articoli sono stati vagliati e valutati per l'ammissibilità.

Un totale di 19 rapporti sono stati utilizzati nella revisione sistematica, in cui c'erano 10 casi clinici, due serie di casi, tre revisioni sistematiche, una revisione narrativa, uno studio retrospettivo, un articolo nel British Medical Journal e un articolo di commento.

Un articolo della FDA in particolare includeva segnalazioni di casi e segnalazioni alla FDA sull'uso del sildenafil otto mesi dopo la sua introduzione sul mercato nel 1998, con 522 decessi segnalati. Un altro studio retrospettivo ha esaminato l'uso del sildenafil su bambini di età inferiore a 1 anno che non avevano cardiopatie congenite ma soffrivano di grave ipertensione polmonare.

Lo studio ha rilevato un tasso di mortalità del 29%, che è aumentato con il dosaggio del sildenafil. Una serie di casi ha esaminato sei decessi correlati all'uso senza prescrizione di sildenafil.

Tutti questi casi sono stati sottoposti ad autopsia e relativi ad attività sessuale. Lo studio suggerisce che gli inibitori della fosfodiesterasi 5 hanno indotto i decessi e la concentrazione di sildenafil nel sangue femorale è risultata compresa tra 0,032 e 0,087 μg.

Per concludere, la letteratura disponibile su questo argomento è ritenuta insufficiente per fornire dati sufficienti per stabilire un nesso diretto di causalità tra sildenafil e mortalità.

Sebbene alcuni studi dipingano il sildenafil come il colpevole di queste morti, sono necessari ulteriori studi e ricerche per spiegare le morti inaspettate a seguito dell'uso di sildenafil.