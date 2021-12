Dalla vitamina D un aiuto per la salute sessuale e la fertilità nell'uomo

L'infertilità è caratterizzata dall'incapacità di ottenere una gravidanza dopo 12 mesi di rapporti sessuali regolari non protetti. Colpisce il 2,5-15% delle coppie in tutto il mondo ed è correlata ad almeno 30 milioni di uomini infertili a livello globale. Molti uomini con diagnosi di infertilità stanno sperimentando diverse anomalie dello sperma, come un basso numero di spermatozoi, una bassa motilità degli spermatozoi e una funzione spermatica compromessa che risulta nell'incapacità di fecondare un ovocita in assenza di fattori eziologici espliciti.

Per decenni, la qualità del seme umano è stata degradata a causa di potenziali fattori tra cui inquinanti atmosferici o tossici, obesità, fumo, alcol, onde elettromagnetiche dei telefoni cellulari e fattori dietetici. Gli studi sull'infertilità maschile hanno coperto un'ampia gamma e miravano ad esplorare il meccanismo della malattia a livello molecolare e biochimico. A questo proposito, la vitamina D ha guadagnato molta attenzione negli ultimi anni con un ruolo che va oltre l'omeostasi calcio/fosforo e la salute delle ossa.

La vitamina D, un nutriente liposolubile, viene principalmente sintetizzata nella pelle dal colesterolo attraverso un processo dipendente dall'esposizione al sole. È stato riportato che bassi livelli di vitamina D influiscono su un aumento del rischio in vari problemi di salute. Recenti studi clinici e sperimentali hanno proposto che la vitamina D è cruciale per le funzioni riproduttive maschili e che i recettori della vitamina D (VDR) e gli enzimi metabolizzanti sono espressi nel tratto genitale e nelle cellule germinali dei maschi.

Tuttavia, la questione se la vitamina D sia associata alla biologia riproduttiva maschile e allo stato di fertilità non è stata risolta ampiamente. Una recente revisione sistematica e una meta-analisi hanno suggerito che la vitamina D svolge un ruolo sostanziale nella salute sessuale degli uomini.