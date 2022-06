Lo zinco come coadiuvante sicuro ed efficiente nel trattamento dell'ipogonadismo maschile

L'ipogonadismo colpisce una larga parte della popolazione maschile, soprattutto tra gli anziani. Intendiamo con tale termine una ridotta funzione del testicolo con conseguente carente produzione di testosterone e spermatozoi. La ricerca di un trattamento per i bassi livelli di testosterone sierico e l'infertilità maschile ha, quindi, rilevanza mondiale. Lo zinco ha importanti azioni biologiche per quanto riguarda la fisiologia riproduttiva maschile e il sistema endocrino.

In generale, una raccomandazione comune e sicura per lo zinco nel trattamento dell'ipogonadismo maschile è 220 milligrammi di solfato di zinco (equivalenti a 50 milligrammi di zinco elementare) due volte al giorno, nell'arco di uno o quattro mesi. Inoltre, potrebbe essere necessario estendere ulteriormente sia il trattamento, la dose che il frazionamento giornaliero di questo minerale. Sebbene le dosi medicinali di zinco possano aumentare il testosterone totale e migliorare il numero di spermatozoi, l'attuale corpo di prove non suggerisce raccomandazioni generali sull'uso dello zinco per tutti i tipi di ipogonadismo.

In molti casi, l'uso di integratori di zinco è insufficiente, con l'uso di interventi chirurgici e farmaci necessari per un trattamento efficace.