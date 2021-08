Asteroide in rotta verso il Sole? NO!

Abbiamo anche oggi la nostra catastrofe quotidiana totalmente inventata da chi prende una notizia e la distorce per un pugno di condivisioni in più.

Questa volta la colpa è OMMIODDIO di un asteroide grosso grosso che dovrebbe schiantarsi sul Sole!

No, miseria no!

LA COMETA

L'oggetto di cui si parla NON è un asteroide, ma una cometa, la C/2014 UN271 (Bernardinelli e Bernstein). Ed è un oggetto davvero strabiliante: questa cometa è praticamente un pianeta nano, il suo diametro potrebbe essere tra i 100 e i 200 km. Ma gli errori non si fermano qui

NON È IN ROTTA VERSO IL SOLE

La sua orbita è ancora più pazzesca: è incredibilmente allungata, tanto che il suo punto più lontano è a 14.000 Unità Astronomiche dal Sole (1 UA è la distanza Terra-Sole) e la cometa impiega ben 600.000 anni a percorrerla. Al momento si trova a circa 22 UA da Sole, più lontana di Urano il suo perielio (punto di massimo avvicinamento al Sole) sarà fra ben 10 anni, nel 2031, a circa 10,7 UA (alla distanza dell'orbita di Saturno): oltre un miliardo di km, altro che collisione con il Sole! È quindi anche molto improbabile che, nonostante le dimensioni straordinarie, si sviluppi una coda significativa e visibile dalla Terra. Fa ancora troppo freddo a quella distanza!

LA NUBE DI OORT

Questa però potrebbe essere un'occasione irripetibile per studiare un oggetto che proviene direttamente dalla misteriosa Nube di Oort: a quelle distanze (14.000 UA ripeto!) non c'è molto altro. Potrebbe trattarsi di una tipica cometa progenitrice che, a causa di incontri ravvicinati successivi con Giove e Saturno, finisce per ridurre sempre di più la propria orbita e frammentarsi ripetutamente, generando una famiglia di comete (un po' come le radenti di Kreutz, tra le più numerose e spettacolari).

Inoltre, anche se finisse davvero contro il Sole... non succederebbe nulla di particolare, in quanto si disgregherebbe completamente gia' avvicinandosi alla nostra stella, ben lontano dal poter "toccarne" la superficie.

Quindi niente panico, altra fine del mondo rimandata.