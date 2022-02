Bruce McCandless, il primo astronauta a volare nello spazio senza cavi di sicurezza

Bruce McCandless Credits: NASA

Un essere umano sospeso in un nero surreale al di sopra della curvatura terrestre: ecco una delle foto più incredibile nella storia dell'umanità!

Era il 7 febbraio 1984, durante la missione STS-41-B, la decima del programma Shuttle e il quarto volo dell’indimenticabile Challenger: l’allora 47enne Bruce McCandless uscì dal payload dell’orbiter assieme a Robert Stewart, per un’EVA che poi durò in totale 5 ore e 55 minuti. Tra gli obiettivi c’era proprio quello di testare la Manned Maneuvering Unit (MMU), una sorta di poltrona dotata di 24 piccoli propulsori dai quali veniva espulso azoto gassoso, capaci di far raggiungere all’astronauta una velocità teorica fino a 25 metri al secondo (90 km/h!): venne progettata con lo scopo di recuperare satelliti malfunzionanti, mantenendosi a distanza di sicurezza dagli Shuttle, ma dopo la terza missione venne ritirata e mai più usata.

Ne vennero costruite 3: la prima, non andata nello spazio, è ora esposta al Johnson Space Center di Houston; la seconda e la terza, quelle usate nelle 3 missioni, sono esposte rispettivamente allo U.S. Space & Rocket Center di Huntsville, Alabama, e al National Air and Space Museum di Washington. Oggi gli astronauti sulla ISS hanno nel loro “zaino” una versione più piccola, chiamata SAFER (Simplified Aid For EVA Rescue), ma che viene utilizzata solo in caso di emergenze: tutte le EVA effettuate sulla Stazione Spaziale Internazionale sono, per sicurezza, effettuate ancorati per mezzo di un cavo.

Comunicando con la Terra durante il suo volo solitario, Bruce disse "Forse potrebbe essere stato un piccolo passo per Neil, ma questo per me è stato un grande salto."

Quando qualcuno mi chiede quanto debba essere grande il coraggio e l'avventatezza di un uomo dello spazio, ecco, credo che questa immagine abbia una forza incredibile nel descrivere che cosa sia un astronauta.