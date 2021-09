È pronto il nostro nuovo spettacolo!

Si chiama “L’(in)sostenibile bellezza del cosmo” e debutterà venerdì alla Notte Europea dei Ricercatori di Chieti. Alle 18:00 saliremo sul palco centrale del Campus Universitario di Chieti (via dei Vestini 31). Sarà un grande evento con 500 posti a sedere, che stanno già andando a ruba: prenotate quindi subito il vostro biglietto a questo ink, https://ndr2021.unich.it/eventi/linsostenibile-bellezza-del-cosmo/. Lo stesso palco, dopo di noi, sarà calcato da Mogol!

Il tema della Notte dei Ricercatori 2021 è “Ricercare la bellezza”, e per questo abbiamo preparato una conferenza-spettacolo che tratta proprio il tema della bellezza in astromomia. Non solo la sconcertante bellezza delle immagini astronomiche, che ci riempie gli occhi, la mente e il cuore. Ma anche bellezza utile a sviluppare nuove tecnologie a beneficio dell’intera umanità, bellezza che ci unisce e fa emergere la parte migliore di noi, bellezza che ha qualcosa di molto profondo da insegnarci su chi siamo, noi esseri umani, e quale ruolo occupiamo nel grande schema delle cose.

Dalle pitture rupestri alle foto delle missioni Apollo, dai dipinti di Giotto alle immagini delle sonde Voyager, dai Golden Record alle immagini di Hubble, vi condurremo per un viaggio attraverso la bellezza del cosmo per scoprire come questa lanci a tutta l’umanità un messaggio forte e chiaro. Un messaggio che troppo spesso attende ancora di essere ascoltato.

Ci vediamo venerdì 24 settembre alle ore 18 alla Notte Europea dei Ricercatori di Chieti per il debutto del nostro nuovo spettacolo, “L’(in)sostenibile bellezza del cosmo”!