LA STELLA PIÙ DISTANTE MAI SCOPERTA!



Si chiama Earendel, un po' come la “stella del mattino” di tolkeniana memoria, ed è stata osservata dal telescopio spaziale Hubble. Secondo i calcoli degli astronomi, si tratta di un astro di circa 50 masse solari che si trova a una distanza tale che la sua luce ha viaggiato per 12,9 miliardi di anni prima di giungere a noi! È insomma una stella nata soli 900 milioni di anni dopo il Big Bang!



La stella andrà studiata più a fondo, ma l'ipotesi più eccitante è che Earendel faccia parte della prima generazione di stelle, le famigerate "stelle di popolazione III", costituite solo di idrogeno ed elio in quanto l'universo all'epoca non era ancora stato arricchito chimicamente.



La scoperta è stata resa possibile grazie al fenomeno del lensing gravitazionale, predetto da Albert Einstein oltre un secolo fa. Quando luce passa attraverso una grande massa (in questo caso un ammasso di galassie), viene deviata e talvolta amplificata. È proprio questa amplificazione che ha reso possibile di individuare questa stella, altrimenti invisibile all'occhio di Hubble per via della distanza estrema.



Per questa scoperta si rivelerà utilissimo il telescopio spaziale James Webb, che analizzerà meglio la stella e ci dirà se è effettivamente una stella di prima generazione. Se fosse così, sarebbe la primissima mai osservata: questo rivoluzionerebbe la nostra conoscenza dell'universo primordiale!



Dopo oltre 32 anni di attività, Hubble continua a battere record e fare scoperte sensazionali!