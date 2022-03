Bentornata, primavera!

E anche quest’anno è arrivata! Alle 16:33 italiane il Sole, nel suo moto apparente annuale, si posizionerà in uno dei due punti in cui l’eclittica incontra l’equatore celeste, il cosiddetto “punto vernale”, dando così inizio alla bella stagione nell’emisfero boreale. Il secondo punto verrà raggiunto tra circa sei mesi, nell’equinozio di autunno.

Sì, avete capito bene: l’equinozio di primavera cade quest’anno il 20 marzo, non il 21 come ci insegnano a scuola. L’equinozio infatti può cadere in giorni diversi, e contrariamente all'immaginario comune che vuole la primavera il 21 marzo in realtà l'equinozio avviene molto più spesso il 20. Questo secolo l’equinozio è caduto il 21 marzo soltanto nel 2003 e nel 2007, e non accadrà più fino al prossimo secolo. Anzi, nel 2044 e nel 2048 qui in Italia cadrà addirittura nelle ultime ore del 19 marzo.

Questa immagine del satellite EUMETSAT mostra chiaramente come il terminatore (la linea che separa il dì dalla notte) sia parallelo ai meridiani terrestri. Questo significa che la durata del dì oggi sarà di circa 12 ore per l’intero pianeta. Lo dice anche la parola stessa “equinozio”, che deriva da “aequi nox”, “notte uguale”. In realtà oggi il dì dura circa 5 minuti in più della notte alle nostre latitudini, perché i moti sono riferiti al centro del disco solare, mentre l’alba comincia qualche minuto prima dell’arrivo del centro del Sole sull’orizzonte terrestre e il tramonto termina qualche minuto dopo. Tenendo conto di questo effetto, e della rifrazione della luce solare da parte dell’atmosfera terrestre, dì e notte alle nostre latitudini hanno la stessa durata il 17 marzo.

Oggi è anche uno dei due giorni all'anno (insieme all'equinozio d'autunno) in cui il sole sorge esattamente a est e tramonta esattamente a ovest. La Grande Sfinge di Giza, che punta esattamente a est, oggi all'alba ha avuto il sole esattamente di fronte.

L’equinozio di primavera è associato in tutto il mondo a feste e celebrazioni. La Pasqua ebraica e quella cristiana sono legate proprio a questo giorno: in particolare, quella cristiana cade la domenica successiva alla prima luna piena dopo il solstizio. Il simbolo della Pasqua, l’uovo, rappresenta proprio rinascita che arriva con la primavera. Nel calendario persiano l’anno inizia proprio con l’equinozio di primavera. In Giappone è festa nazionale e si celebrano gli antenati.

Buona primavera a tutti!