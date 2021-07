Siamo fatti dello 0,4% dell’universo

Non so se vi rendete conto di quanto tutto quello che conoscete sia incredibilmente strano. E di quanto sia incredibile il fatto che voi vi siate svegliati questa mattina. Eh si, perchè se pensate che sia qualcosa di normale, una routine, pensate che le cose sono andate esattamente come dovevano andare per 13.8 miliardi di anni, fin dal momento in cui tutto cominciò a esistere.



Questa è una simulazione del nostro universo effettuata a computer. Rappresenta una fetta di universo di circa 5 miliardi di anni luce x 3 miliardi di anni luce. Una porzione molto piccola del nostro universo osservabile, ma abbastanza grande per essere rappresentativa dell'universo nel suo insieme.



Il 70% del contenuto di questo piccolo universo simulato non si vede nemmeno, in questa immagine. Non è nemmeno materia, è energia. Energia oscura, la chiamiamo. Non sappiamo di cosa è fatta, sappiamo solo che accelera l’espansione dell’universo. Noi pensiamo che la materia sia quasi tutto nell’universo, ma è solo il 30%.



Siamo noi, fatti di materia, quelli strani.

E la materia di cosa è fatta? I pallini gialli che vedete sono ammassi di galassie: sostanzialmente è la roba fatta di protoni, neutroni ed elettroni. Tutto il viola è invece materia oscura, che non possiamo vedere e che è fatta d’altro. Vedete quanto viola c’è rispetto al giallo? L’85% della materia nell’universo è oscura e si ostina a non parlarci se non con il linguaggio della gravità. Tanto che non abbiamo la minima idea di cosa sia. Per noi è materia “aliena”, ma siamo noi la minoranza. Noi fatti di protoni, neutroni ed elettroni.



Siamo noi, fatti di materia ordinaria, quelli strani.

Poi c’è il fatto che il 90% della materia ordinaria è ionizzato o sotto forma di plasma. Le stelle sono fatte di plasma, e l’energia che liberano ha ionizzato quasi tutto il resto. Siamo noi, fatti di materia ordinaria non ionizzata, quelli strani. Da quando apriamo gli occhi al mattino a quando li chiudiamo la sera non vediamo altro che atomi. Tutto è fatto delle stesse tre cose: quark up, quark down ed elettroni felicemente organizzati insieme. La vostra macchina, il vostro computer, gli alberi del parco, il gatto del vicino, la crema pasticcera, il vostro anello di fidanzamento. Siamo così piccoli e la nostra vista è così limitata che pensiamo che ciò che non è fatto di atomi sia strano. E invece siamo noi quelli strani. E tutto ciò che ci circonda è incredibilmente strano.



Siamo fatti dello 0,4% dell’universo. Significa che siamo scarti? Che siamo speciali? Decidetelo voi. Però guardate ancora una volta questa immagine, e ditemi se non vi vengono le vertigini mentre tentate inutilmente di mettervi in prospettiva. Soprattutto pensando al fatto che proprio questo rapporto tra ciò che è oscuro e ciò che è ordinario ci ha permesso di essere qui. Nessun altro numero, solo lo 0.4%. Un poco di più o un poco di meno e nessuno di noi sarebbe qui a leggere questo articolo.

