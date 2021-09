Come un'esplosione nello spazio: cosa è successo a Inspiration4

Lo storico lancio di Inspiration4, la missione di SpaceX che per la prima volta ha inviato un equipaggio interamente civile in orbita, è avvenuto mentre qui in Italia erano le 2 di notte. In questa speettacolare immagine possiamo vedere i due stadi del Falcon 9 poco dopo il lancio.

Gli stadi si erano appena separati: in alto, nascosto dai vapori, troviamo il secondo stadio intento a portare Resilience, la capusla Dragon con a bordo i quattro membri dell'equipaggio, in orbita; in basso invece, nel vertice del cono bianco, c'è il primo stadio che si appresta a effettuare le manovre di discesa per atterrare sulla nave drone autonoma di SpaceX posizionata al largo della costa atlantica della Florida.

La doppia colorazione è dovuta al fatto che nel sito del lancio, il Kennedy Space Center, si era attorno all'ora del tramonto. L'arancione in alto è dovuto proprio alla luce solare, arrossata dal passaggio attraverso l'atmosfera terrestre; il viola in basso è il colore dei gas di scarico che fuoriescono dai motori Merlin del primo stadio.

La foto è stata catturata da Erik Kuna, astrofotografo noto proprio per aver per primo immortalato le affascinanti “nebulose” prodotte dai Falcon. Il trucco? Un teleobiettivo con bassa velocità di otturatore, grande apertura e alti ISO.

Per la prima volta nella storia abbiamo assistito a un volo commerciale di privati cittadini fino all'orbita terrestre. Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski e Sian Proctor raggiungeranno la ragguardevole quota di 575 km dalla superficie terrestre, più in alto della Stazione Spaziale Internazionale: una distanza a cui gli esseri umani non arrivavano dall'epoca delle missioni Apollo!