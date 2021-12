Confermato ufficialmente il lancio di JSWT

Finalmente abbiamo la conferma ufficiale: il James Webb Space verrà lanciato il 24 dicembre alle ore 13:20 italiane! La notizia circolava già da ieri, ma ora è arrivato il comunicato ufficiale.

Sono terminate poco fa le operazioni per incapsulare il telescopio all'interno dei fairing del razzo europeo Ariane 5 che lo porterà nello spazio nella vigilia di Natale. Nella foto potete vedere un momento di questa operazione, in cui il telescopio spaziale è ancora visibile.

Prossime tappe: il 21 dicembre avverrà l'ultimissima revisione, con cui si verificherà che tutto sia definitivamente pronto per lo storico lancio. Il giorno dopo, 22 dicembre, il lanciatore con a bordo il suo prezioso carico verrà trasportato sulla rampa di lancio a Kourou, nella Guiana Francese. A questo punto non rimarrà che attendere gli ultimi due giorni, e poi il 24 dicembre potremo finalmente assistere insieme al lancio più atteso di quest'anno.

Emozione, emozione, emozione! Non prendete altri impegni: noi saremo in diretta su Facebook e YouTube a partire dalle 10 per seguire insieme il lancio del telescopio spaziale più fico mai realizzato. Questo il link per seguire il lancio con noi:

https://fb.me/e/1KNZC9u8m

Quale modo migliore per trascorrere la vigilia di Natale insieme?