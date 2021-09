SpaceX, la diretta dello storico lancio di Inspiration4

É arrivato il grande giorno: alle ore 2.02 italiane si apre la finestra di lancio di 5 ore per la missione Inspiration 4!

Poche ore per la storia: la prima missione privata che manderá in orbita la prima missione composta totalmente da civili, non appartenenti ad alcuna agenzia governativa, la prima missione umana che raggiungerá i 575 km, una distanza mai piú raggiunta da esseri umani dopo le missioni di riparazione di Hubble!

Pensate: questi 4 astronauti civili rimarranno 3 giorni in orbita attorno alla Terra a una distanza molto maggiore rispetto a quella della stazione spaziale internazionale! Finanziatore di questa impresa sará il miliardario Jared Isaacman ma questa missione non é un qualcosa di pubblicitario. Verranno svolti numerosi esperimenti scientifici non solo sulla stessa capsula Dragon, mai utilizzata a queste distanze,ma sono previsti diversi esperimenti sugli stessi astronauti. Vi é poi uno scopo benefico: lo stesso Isaacman ha giá donato 100 milioni di dollari all'ospedale St. Jude, e altrettanti spera di raccoglierne durante la missione.

Ovviamente il tutto non sarebbe stato possibile senza SpaceX, che fornisce il proprio Falcon 9 insieme alla Dragon Resilience, giá usata dagli astronauti di Crew-1.

Appuntamento a questa notte: noi saremo LIVE dalle 1.15/1.30 che potrete seguire con il commento in italiano direttamente da questa pagina! Qui il link per la diretta

La capsula Resilience in posizione sopra al Falcon 9 sul pad 39A della base di Cape Canaveral, in Florida, la stessa da cui partirono le missioni Apollo.