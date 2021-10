Donna canadese si sveglia con un meteorite in camera da letto

Immaginate di stare dormendo nel vostro letto, quando un boato vi sveglia e, una volta aperti gli occhi, la scena che vi si presenta davanti è questa.

È successo pochi giorni fa a Ruth Hamilton, 66 anni, una dei 3700 abitanti della cittadina di Golden, in Canada. Erano le 23:35 quando un meteorite di 1,27 kg sfondò il tetto e atterrò nel suo letto mancandola di pochissimo. Pochi centimetri più in là, e la rocca spaziale l'avrebbe colpita.

Non è la prima volta che un meteorite entra di prepotenza in casa di qualcuno. È un avvenimento molto improbabile, ma ci sono dei casi registrati. L'ultima volta è stata nel 2020 in Indonesia: un meteorite di 2 kg sfondò il tetto di un artigiano. Ancora più massiccio (2,7 kg) era il meteorite che nel 1982 irruppe nel soggiorno di una casa in Connecticut e rotolò fino alla sala da pranzo.

L'unico caso ben documentato di persona colpita fisicamente da un meteorite risale al 1954: erano le 18:46 del 30 novembre quando Ann Elizabeth Hodges, mentre riposava sul suo divano, fu colpita al fianco sinistro da un meteorite. La roccia aveva sfondato il tetto della sua casa a Oak Glove, in Alabama. Il meteorite è poi stato chiamato “meteorite di Hodges”.

Questi non sono solo fatti di cronaca che colpiscono l'immaginario collettivo: sono uno dei motivi per cui è importante estendere e arricchire i programmi di monitoraggio sparsi in tutto il mondo.