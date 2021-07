Blue Origin compie il suo primo volo nello spazio con esseri umani

Si è compiuto con successo il primo volo con equipaggio di New Shepard, il razzo riutilizzabile della compagnia privata Blue Origin. A bordo c'erano Jeff Bezos, proprietario di Blue Origin, il fratello Mark, l'aviatrice veterana Wally Funk e il giovane olandese Oliver Daemen. Questi ultimi due sono rispettivamente la persona più anziana e la più giovane a essere mai andate nello spazio.

Il volo è durato in tutto 11 minuti ed è avvenuto nel cielo sopra il deserto texano. Tutto è avvenuto alla perfezione. Il razzo, alimentato con motore a idrogeno e ossigeno liquidi, aveva montata una capsula al cui interno si trovavano i quattro turisti spaziali. Il razzo è rientrato con successo sulla superficie di atterraggio e la capsula lo ha raggiunto pochi minuti dopo, rallentata dai paracadute.

Questa è la prima volta che si vede qualcosa del genere interamente gestita da una compagnia privata. Non è solo l'inizio dell'attività di turismo spaziale di Blue Origin, ma uno dei momenti in cui i privati entrano a pieno titolo nel discorso aerospaziale. Dove porterà tutto questo? Non possiamo saperlo, naturalmente, ma senza dubbio stiamo vivendo una fase di transizione che promette di rivoluzionare nei prossimi decenni il nostro rapporto con lo spazio.