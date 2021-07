Oggi è l'Overshoot Day 2021

Oggi l’umanità ha consumato l’intero budget di risorse che la Terra aveva a disposizione per il 2021. Da oggi siamo di nuovo in debito con il nostro pianeta. Un debito che stiamo continuando ad accumulare dal 1970, il primo anno in cui l’umanità ha cominciato a richiedere al pianeta risorse (terreni fertili, acqua potabile, aria pulita, fonti di energia ecc.) più rapidamente di quanto quest’ultimo sia in grado di generarne.

Ogni anno, l’associazione Global Footprint Network calcola l’Earth Overshoot Day, il giorno dell’anno in cui l’impatto degli esseri umani sulla Terra smette di essere sostenibile per quell’anno. Prima cade questa giornata, peggiore è la situazione. Il record negativo è... QUEST'ANNO, insieme al 2019, con l’Overshoot Day il 29 luglio. Non si è mai avuto un Overshoot Day prima di questa data.

Che la situazione stia peggiorando sempre più è indicato anche dal fatto che tutti e quattro gli Overshoot Day caduti a luglio risalgono agli ultimi cinque anni. Fa eccezione il 2020 unicamente per via delle chiusure globali istituite durante la prima ondata della pandemia di COVID-19, ma come vedete il 2021 ha ripreso alla grande il “business as usual” con il più precoce Overshoot Day mai registrato.

Al nostro attuale ritmo di consumo abbiamo bisogno di 1,75 Terre per mantenere il nostro tenore di vita. Questo è un valore medio per tutti i Paesi. E l’Italia? Il nostro Overshoot Day quest'anno è caduto il 13 maggio. Significa che se tutti nel mondo mantenessero il nostro tenore di vita, l’umanità avrebbe bisogno di ben 2,7 Terre.

Che cosa possiamo fare? Conosciamo tutti la risposta: oltre la metà della nostra impronta ecologica deriva dall’uso dei combustibili fossili. Dimezzandone il consumo, per esempio investendo nelle energie rinnovabili, l’Earth Overshoot Day slitterebbe in avanti di oltre TRE MESI. Guadagneremo un altro mese abbondante evitando gli sprechi alimentari e riducendo il consumo di carne: il cibo da solo consuma metà della biocapacità terrestre. In Italia, per esempio, ogni caloria che ingeriamo da carne o pesce richiede il consumo di 10-11 calorie provenienti da combustibili fossili. Poi ci sono i trasporti: soltanto dimezzando l’uso dell’auto l’Overshoot Day avanzerebbe di 13 giorni. Riforestare 350 milioni di ettari rimanderebbe il nostro debito di altri 8 giorni.

Le strategie, per quanto drastiche, ci sono. E sono le stesse necessarie per farci evitare nei prossimi decenni le catastrofiche conseguenze di un riscaldamento globale incontrollato. Basta spostare la data in avanti di 5 giorni all'anno per rimetterci in pari con il pianeta entro il 2050. Non abbiamo più scuse. Dobbiamo agire subito, e chiedere ai nostri rappresentanti di spostare in avanti il più possibile questa data. Non abbiamo 1,75 Terre: ne abbiamo una soltanto, e non la stiamo trattando per niente bene.