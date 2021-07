La Terra vista dallo spazio

"Paradossalmente una delle cose di cui solo ti rendi conto a questa distanza è che noi siamo abituati a pensare alla Terra in termini di località, di luoghi diversi come per esempio i 5 continenti, città e vari paesi confinanti ma da quando sono quassù, mi sono reso conto che questa divisione ce la siamo inventata noi. Non esistono confini nel mondo! Il mondo è uno! A questa distanza non si riesce a rendersi conto dell’altezza delle montagne, della profondità di una valle o dell’insormontabilità di un fiume per cui il mondo diventa uno: senza frontiere. L’idea che sulla Terra ci sia della gente che si batte, che uccide e che si fa uccidere per il potere di essere in un posto piuttosto che un altro è assolutamente aliena vista da qui."

Luca Parmitano non é solo una persona speciale perché ha avuto il privilegio di osservare il mondo da lassú, tra le stelle. É speciale non solo perché con il suo lavoro migliora le vite di noi "terrestri". É speciale perché ci insegna cosa sia il rispetto per gli altri, per l'ambiente in cui viviamo, per la nostra Terra, l'unica casa che abbiamo. Le sue parole non sono mai state banali: sono un'arma potentissima che potrebbe sconfiggere pregiudizi, soprusi, che potrebbe cambiare la salute del pianeta stesso. Una di quelle armi per le quali non serve alcuna licenza, solo intelligenza e amore per ció che ci circonda. A(r)miamoci tutti quanti, facciamole nostre queste parole e vedrete come casa nostra diventerá un posto migliore.